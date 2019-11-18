На прошлой неделе пара евро-доллар штурмовала отметку 1,10 три дня подряд, со вторника по четверг, и не смогла ее пробить. В пятницу евро-доллар отскочил до 1,1050. Ключевая статистика недели вышли в пользу евро. Опубликованные в четверг данные по ВВП Германии показали рост на 0,1% квартал к кварталу против прогноза падения на 0,1%. В пятницу вышли плохими данные по промышленному производству США за октябрь. Спад составил 0,8% месяц к месяцу против прогноза — 0,4%, в годовом выражении спад усилился с —0,1% г/г до —1,1% г/г. Также розничные продажи США за октябрь хотя и показали рост на 0,3% м/м против прогноза роста на 0,2% м/м, но в годовом выражении темпы роста упали с 4,1% г/г до 3,1% г/г. Напомним также, что согласно опубликованным в среду данным за сентябрь, годовой спад промышленного производства еврозоны сократился с —2,8% г/г до —1,7% г/г. Таким образом, если говорить о данных, то последняя неделя явно осталась за еврозоной – там улучшение, а в США, наоборот, ухудшение. Поэтому рост евро по итогам недели выглядит обоснованным. Отметка 1,10 устояла, началась коррекция. На текущей неделе, как и на прошедшей, не будет серии размещений облигаций (нот и бондов) Казначейства США. Что касается векселей Казначейства США, то если на прошлой неделе векселей размещалось с чистым привлечением на 16 млрд. долл., то на этой будет размещаться только на 6 млрд. долл.. Соответственно, это также создает риски для более крупной коррекции на евро-долларе. Коррекция может достигнуть отметки 1,11, а может прекратиться уже на текущих уровнях.

Ближайшие важные данные теперь выйдут только в пятницу – 22 ноября будут опубликованы первые оценки по индексам деловых настроений еврозоны за ноябрь. Мы полагаем, что пока евро-доллар остается в рамках нисходящего канала, в котором он двигался последние полтора года (в данный момент пара ниже 1,12).