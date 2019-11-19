Неделя началась с продолжения коррекции. Большинство основных бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции Yandex N.V. (+11,39%). Акции Детского мира (-3,21%) обвалились на исторических с момента размещения объема. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64,00.

Детский мир может получить крупного инвестора. РКИФ и China Investment Corporation планируют продать 20% акций компании. Мы не видим негативных последствий сделки, и полагаем, что организаторы размещения сумеют привлечь крупного инвестора. Детский мир – самый рентабельный и быстрорастущий публичный ритейлер, привлекательность акций может увеличиться в случае SPO или сокращения доли Системы. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель – 120 руб. на горизонте 12 месяцев, ожидаем роста котировок после смены состава акционеров.

МТС (-0,92) отчитается за 3 квартал по МСФО. Ожидается, что выручка достигла 133 млрд руб., показатель EBITDA мог составить 55-58 млрд руб. Прибыль ожидается в диапазоне 12-15 млрд руб. Реакция на отчетность, по нашему мнению, будет спокойной. Акции торгуются вблизи полуторагодового максимума, и игроки не прочь зафиксировать прибыль в длинных позициях.

Yandex N.V. (+11,39%) объявил об изменениях в корпоративной структуре. Позитивная реакция инвесторов связана с ожиданиями отсутствия давления на иностранных акционеров. Полагаю, что большинство рисков, связанных с неопределенным положением иностранных акционеров и членов СД купируются на три года, и акции начнут отыгрывать фундаментальный потенциал.

Ожидаем боковую динамику. Определять направление движения будет преимущественно внешний фон и техническая картина. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2920-2940 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.