В отсутствие важной макроэкономической статистики, кроме темы торгового противостояния США-Китай, на данный момент на глобальных рынках нет иных явных драйверов для поддержания позитивных настроений. Разногласия между двумя странами по ряду вопросов и спекуляции СМИ без конкретики со стороны официальных лиц может сдерживать спрос инвесторов на рисковые активы. Так, вчера ключевые американские фондовые индексы смогли прибавить всего 0,1%, удержавшись у максимумов. Любой же негатив по торговой сделке с Китаем способен серьезно обрушить фондовые площадки, поэтому участники рынков сейчас осторожно подходят к инвестициям. Напомним, что ближайшим дедлайном выступает 15 декабря, когда должны вступить в силу новые тарифы на китайские товары, поэтому, чтобы избежать серьезной коррекции, мировым рынкам желательно в скором времени получить информацию о достижении консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонсирование даты подписания первой фазы сделки.

В небольшой "плюс" рынкам вчера сыграла информация о продлении на 90 дней ограниченных послаблений на сотрудничество американских компаний с китайской Huawei. Встреча Д. Трампа и Дж. Пауэлла не преподнесла сюрпризов, президент США остается главным критиком ФРС и продолжает настаивать на снижении процентных ставок. В среду будут опубликованы протоколы с последнего заседания Федрезерва, которые, по нашему мнению, не должны принести существенно новой информации о траектории монетарной политики.

Что же касается российского рынка, то коррекционное движение индекса МосБиржи вновь возобладало. По нашему мнению, сегодня актуальным сценарием для индекса МосБиржи остается проторговка середины диапазона 2900-2950 пунктов, поддержку рынку продолжает оказывать стабильные цены на нефть, а также корпоративные события, интерес сегодня представляют финрезультаты МТС за 3й квартал.



