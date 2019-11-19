Российский рынок акций и рубль мало изменятся на неопределенном внешнем фоне и в ожидании новых сообщений по торговым переговорам США и Китая, считают трейдеры.

Инвесторы на российском рынке акций будут ориентироваться на внешний фон и на финансовые отчетности компаний на внутреннем рынке, отмечают эксперты.

ИНДЕКСЫ

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Неопределённость по торговым переговорам давит на сырьевые контракты, но китайские индексы растут. Частично это связано с ожиданиями новых стимулов после того, как Народный Банк Китая уже снизил ключевую ставку. Меж тем, отечественный рынок может продолжить консолидацию, ожидая более чётких новостей о переговорном процессе Вашингтона и Пекина", — говорит он.

Внешний фон пока не дает достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС, также полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Индикаторы волатильности остаются сравнительно низкими, что указывает на готовность инвесторов к принятию риска, но притоку капитала в акции пока препятствует неопределенность в отношении перспектив торговой сделки между США и КНР", — отмечает он.

"Сегодня актуальным сценарием для индекса Мосбиржи остается проторговка середины диапазона 2900-2950 пунктов, поддержку рынку продолжает оказывать стабильные цены на нефть, а также корпоративные события, интерес сегодня представляют финрезультаты МТС за третий квартал", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка.

ВАЛЮТА

"Сегодня рубль будет находиться под влиянием новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,65-64,25 рубля, добавляет он.

Рубль также проведёт день без существенных движений, полагает Кочетков из "Открытие Брокер".

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в области ниже 64 рублей по паре с долларом, поводов к сильным движениям пока не наблюдается, считает Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие американские фондовые индексы в понедельник закончили торговую сессию небольшим ростом, поднявшись в пределах 0,11%.

Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги преимущественно снижением на фоне сохранения рисков, связанных с развитием внешнеторговых отношений США и Китая.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,06-0,16%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,62%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,58%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,16%, при этом японский Nikkei 225 снизился на 0,47%.

Стоимость нефти снижается на 0,29% — до 62,26 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,07% — 1,1083 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по индексам в понедельник на падении цены на нефть Brent и ухудшении настроений на западных площадках. Однако поддержку основные индексы получили от взлета акций "Яндекса", вес которого в их расчете превышает 5%.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,35%, до 2924,48 пункта, индекс РТС — на 0,44%, до 1443,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 6 копеек – до 63,82 рубля, евро — на 19 копеек, до 70,69 рубля, следует из данных Московской биржи.