Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2915-2930 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация октябрьской статистики по количеству выданных разрешений на строительство и закладок новых домов в США (16.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.35%) и РТС (-0.44%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня мы наблюдали в них попытку продолжения наметившегося в пятницу роста. Однако под влиянием негативной динамики нефтяных фьючерсов на локальном рынке акций все же возобладал пессимизм. Так или иначе, но рублевый индекс МосБиржи продолжает удерживаться выше ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 2900 п. Это стоит оценивать как хороший сценарий, предполагающий относительно мягкую разгрузку среднесрочной перекупленности в форме консолидации вблизи текущего уровня.

Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить лишь известие об успешном испытательном пуске индийской баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный боезаряд. Вслед за этим соседний Пакистан также провел аналогичное ответное испытание. Это не вызвало видимой реакции на нефтяном рынке. За пару последних лет испытательные пуски баллистических ракет Ираном, КНДР, Индией и Пакистаном стали вполне привычным делом.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние символической бэквордации величиной менее 1 п. по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером падения среди голубых фишек выступили акции алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, —2.49%). Это было связано по большей части с техническими факторами. Они развернулись вниз после очередной неудачной попытки пробоя прочного среднесрочного уровня сопротивления, расположенного в районе 78 руб. В начале ноября была опубликована слабая промежуточная финансовая отчетность эмитента по МСФО. Она указала на сокращение чистой прибыли за 3 квартал на 44% в сравнении с аналогичным показателем годичной давности. Однако тогда инвесторов и спекулянтов обнадежил тот факт, что продажи алмазно-бриллиантовой продукции возросли на протяжении трех месяцев подряд в противовес сильному спаду, наблюдавшемуся с апреля по июль 2019 года.

Акции "Детского Мира" (DSKY RM, —3.21%) продолжили падение на фоне важных корпоративных новостей по поводу предстоящей второй попытки SPO. Стоимость размещения пока неизвестна. Однако судя по реакции участников торгов, они опасаются, что она может оказаться дешевле сформировавшейся на прошлой неделе рыночной цены. Перед выходом новостей по поводу SPO указанные бумаги обновили свой многомесячный максимум и ненадолго превысили психологически значимый ценовой уровень 100 руб.

Добавим, что бумаги компании АФК Система (AFKS RM, +1.51%) продолжили свое достаточно сильное среднесрочное повышение на фоне известия о планируемом размещении акций "Детского Мира". В настоящее время акционерной финансовой компании принадлежит контрольный пакет в указанной торговой сети. О планах сокращения ее доли было известно уже давно. Это было необходимо для сокращения уровня долговой нагрузки. Кроме того, прямую и косвенную поддержку акциям АФК Система продолжает оказывать действующая программа выкупа этих бумаг на открытом рынке.

Самым же заметным событием дня на локальном рынке стал сильный рост стоимости акций Yandex clA (YNDX RM, +11.39%). Они пользовались спросом на фоне выхода новости о том, что совет директоров эмитента одобрил проведение обратного выкупа акций компании на общую сумму до $300 млн. Одновременно с этим было объявлено о серьезном изменении в структуре корпоративного управления IT-компании. В ней появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвигать двух из двенадцати директоров в Совет директоров "Яндекса" и принимать участия в принятии ряда важных решений. Позднее вышла новость об отзыве резонансного законопроекта о значимых интернет-ресурсах на доработку. Он был способен оказать сильное негативное влияние на компанию Яндекс.

В целом весь этот сюжет выглядит как "принуждение к покорности". Надо признать, что бизнес компании Яндекс и ее значимость увеличились до таких масштабов, что это уже требует новых элементов управления и регулирования с учетом интересов государства и общества. Но с точки зрения рядового акционера подобное решение вовсе не выглядит позитивным. Объявленный выкуп акций через какое-то время завершится, но новая сложная система корпоративного управления может остаться навсегда.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним спадом подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Японский Nikkei225 потерял 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.



