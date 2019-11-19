Рост в обрабатывающей промышленности обусловлен разовыми факторами
В октябре промышленность получила заметную поддержку за счет увеличения темпов роста в обрабатывающем секторе. Мы полагаем, что на темпах роста в пищевой промышленности положительно отразилось увеличение производства сельхозпродукции, а рост выпуска отдельных категорий машин, электронного и электрического оборудования, а также готовых металлических изделий вызван заметным увеличением бюджетных расходов, связанным с реализацией приоритетных национальных проектов. Кроме того, заметный вклад в динамику производства в обрабатывающем секторе, по нашему мнению, внесло увеличение запасов готовой продукции. Падение добычи нефти обусловлено исполнением обязательств РФ в рамках соглашения ОПЕК+, а снижение добычи газа, по всей видимости, является следствием избыточного накопления запасов в газохранилищах. При этом, несмотря на ощутимые колебания, средняя температура в октябре в целом оставалась вблизи климатической нормы, что способствовало сохранению умеренных темпов роста в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром. Поскольку рост в обрабатывающем секторе в октябре в значительной мере обеспечен разовыми факторами, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста промпроизводства продолжат снижаться, несмотря на дальнейшее увеличение бюджетных расходов. В дальнейшем свою лепту в торможение роста будет вносить продолжающаяся замедляться глобальная экономика. Несмотря на то что подписание торговой сделки между США и КНР по первому этапу, скорее всего, состоится в относительно близком будущем, уже введенные пошлины нанесли мировой экономике значительный ущерб, последствия которого будут ощущаться в среднесрочной перспективе.
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