В ходе телеконференции руководство не сообщило никакой принципиально новой информации. Компания подтвердила план капиталовложений на 2019 г. в размере 400 млрд руб. (6,1 млрд долл.), что приблизительно совпадает с нашим прогнозом в 395 млрд долл. (6,0 млрд долл.), а также намерение сохранить капиталовложения на этом уровне в ближайшие годы, поскольку сейчас начинается наиболее активный период инвестиций в нефтепереработку в рамках проектов модернизации НПЗ в Москве и Омске. Помимо этого, компания подтвердила план постепенного перехода на 50%-й коэффициент дивидендных выплат, который может быть достигнут даже с опережением Газпрома. В нашей модели Газпром нефти заложена выплата 40% чистой прибыли по МСФО за 2019 г. (34 руб. на одну акцию, доходность – 8,0%) и 50% за 2020 г. (40 руб., 9,5%). Наконец, компания ожидает в 2020 г. увеличения добычи углеводородов на 1% г/г в случае отсутствия изменений в соглашении ОПЕК+, что также соответствует нашему прогнозу.

Газпром нефть представила отчетность по МСФО за 3к19. EBITDA и чистая прибыль совпали с нашими прогнозами, а выручка оказалась выше нашей оценки. Последнее было обусловлено более высокими, чем мы предполагали, ценами реализации, что на уровне EBITDA было нейтрализовано более высокими ценами закупки нефти и нефтепродуктов. В целом мы считаем результаты нейтральными для восприятия акций компании. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 7 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 14%. По бумагам Газпром нефти подтверждаем рекомендацию Держать.

Существенное превышение по выручке… Валовая выручка Газпром нефти (с учетом международного акциза) в 3к19 увеличилась на 5% к/к, до 10,6 млрд долл., на 5% превысив наш прогноз. Превышение было обусловлено более высокими ценами реализации нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. В операционной части результаты соответствовали нашим оценкам – объемы продаж нефти и нефтепродуктов в отчетном квартале выросли на 11% и 9% соответственно.

…но EBITDA на уровне ожиданий. Главное несовпадение в части расходов – более высокие (на 18% выше нашего прогноза) цены закупки нефти и нефтепродуктов, из-за чего превышение по выручке было нейтрализовало на уровне EBITDA. В итоге EBITDA составила 2,6 млрд долл. (снижение на 1% к/к), а все прочие расходы (операционные, транспортные, коммерческие, общие и административные) были в диапазоне от минус 3% до плюс 5% относительно наших оценок. С нашим прогнозом совпала самая важная статья расходов – налоги помимо налога на прибыль, которые равнялись 3 млрд долл. Налоговые льготы составили 0,9 млрд долл. по сравнению с 1,0 млрд долл. за 2к19, что отражает сокращение добычи (на 20% к/к по нефти) на Приразломном ввиду ремонтных работ, а также снижение цен на нефть.

Чистая прибыль осталась почти на уровне предыдущего квартала. Газпром нефть показала чистую прибыль в 1,6 млрд долл. (снижение на 2% к/к, в целом соответствует нашему прогнозу). Исходя из нашего прогноза по чистой прибыли и коэффициента выплат 40% (на уровне предыдущего полугодия), дивиденды на одну акцию за весь 2019 г. могут составить 34 руб., что подразумевает относительно высокую дивидендную доходность в 8,2%. Несмотря на увеличение капиталовложений в 3к19 на 19% к/к, до 1,9 млрд долл. (приблизительно на 200 млн долл. выше нашей оценки), компания получила положительный свободный денежный поток (до изменений в оборотном капитале) в 0,4 млрд долл.