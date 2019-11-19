В среду, 20 ноября, ТМК представит отчетность по МСФО за 3к19. Мы ожидаем снижения показателей как в квартальном, так и в годовом сопоставлении – в основном ввиду слабой динамики американского подразделения. Результаты российского подразделения должны несколько улучшиться в годовом сопоставлении (но все равно ухудшиться в квартальном), однако в США мы ожидаем сокращения EBITDA до 1 млн долл. (против 43 млн долл. в 3к18 и 13 млн долл. во 2к19). Поскольку ТМК уже опубликовала операционные результаты, показавшие снижение общего объема отгрузки на 8%, рынок, вероятнее всего, предполагает, что отчетность по МСФО будет отражать дальнейшее ослабление финансовых показателей. Между тем, как мы отмечали ранее, большое значение имеет телеконференция, в ходе которой компания может рассказать о том, как продвигается сделка по продаже IPSCO, а также о потенциальном использовании вырученных средств. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 4,90 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 54%. По бумагам ТМК подтверждаем рекомендацию Покупать.

Слабая динамика по всем направлениям. ТМК уже опубликовала слабые операционные результаты за 3к19 (см. Ежедневный обзор рынка от 17 октября). В частности, общий объем отгрузки труб снизился на 8% к/к, до 941 тыс т ввиду сокращения в американском подразделении (по нашим расчетам, на 20% к/к по трубам OCTG) в результате ухудшения ситуации на рынке. В России отгрузки также уменьшились на 3% к/к, по нашим расчетам, в связи с проведением плановых ремонтов, а также неблагоприятными рыночными тенденциями (сокращения по трубам большого диаметра и OCTG). Исходя из слабых операционных показателей в сочетании с ожидаемым небольшим снижением цен, мы прогнозируем падение выручки в 3к19 на 13% к/к, до 1131 млн долл.

Снижение EBITDA вслед за выручкой и маржинальностью. На фоне снижения выручки и ухудшения маржинальности (из-за уменьшения объема отгрузки труб большого диаметра и OCTG) мы прогнозируем падение EBITDA в 3к19 на 27%, до 133 млн долл., что будет соответствовать рентабельности на уровне лишь 11,8%. EBITDA IPSCO, по нашим расчетам, упадет до 1 млн долл. (на 94% к/к) ввиду снижения объемов и цен, в то время как в России и Европе показатель EBITDA может составить 132 млн долл. (снижение на 22% к/к). Ниже операционного уровня неожиданностей быть не должно. Убыток по курсовым разницам в 5 млн долл. в 1к19 (по сравнению с прибылью в 23 млн долл. в 4к18) окажет дополнительное давление на чистую прибыль, которая, по нашей оценке, будет равна 17 млн долл.



