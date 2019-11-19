Промышленность: ни намека на ускорение
По данным Росстата, промышленность в октябре выросла на 2,6% г./г. (0,3% м./м. с исключением сезонности). Хотя наибольший вклад в рост внесли обрабатывающие отрасли (их рост ускорился с 3,2% г./г. в сентябре до 3,7% г./г.), ключевые из них, тем не менее, замедлились. Так, например, снизился вклад металлургического производства, химии и машиностроения.
В нефтегазовом сегменте просадка добычи нефти и газа впервые за долгое время дала негативный вклад в промышленность, последний раз такое наблюдалось лишь в феврале 2018 г. Главным образом, это объясняется эффектом высокой базы 2П 2018 г., когда были смягчены ограничения ОПЕК+ и добыча в России начала расти. Более того, именно в октябре прошлого года российским компаниям удалось показать наиболее высокие результаты по добыче за весь год. Напомним, что значения октября 2018 г. используются ОПЕК+ как уровень ограничения для страны в текущей сделке. При этом резкий рост нефтепереработки после завершения ремонтных работ на НПЗ перекрыл эффект падения добычи.
В целом динамика промышленности соответствует нашим ожиданиям: с начала года рост оценивается в 2,7% г./г. (наш прогноз 2,5% г./г.). Впрочем, намеков на какое-то ускорение роста мы не видим, и причины этому остаются прежними (слабость внутреннего спроса, продолжение действия соглашения ОПЕК+, сильно запоздавший старт нацпроектов).
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