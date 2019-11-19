Результаты вчерашнего дня полностью совпали с прогнозами аналитиков, и в итоге, несмотря на минимальные изменения, мы вновь увидели новые исторические максимумы по всем индексам — как абсолютные, так и по закрытию. Однако все же в течение основной торговой сессии были моменты, когда у некоторых инвесторов наверняка что-то внутри ёкнуло. Особенно нервозность ощущалась в самом начале торгов, когда на абсолютно безоблачном фоне вдруг начались продажи и индексы ушли в красную зону. Более того, в первый час даже наблюдался явно понижательный тренд. Но все же "быки" достаточно быстро справились с не к месту разбушевавшимися "медведями" (если, конечно, снижение на 0,3% можно сравнить хоть с какой-нибудь самой захудалой бурей?!) и взяли бразды правления в свои руки. Уже к середине торговой сессии индексы вышли в плюс, но развить успех все же не удалось, и сессия завершилась в зеленой зоне вблизи нулевых отметок. Что все и прогнозировали.

Самые интересные события при этом разворачивались в технологическом секторе. Участники рынка "вдруг" обратили внимание на акции незаслуженно обиженные в предыдущие дни. Прежде всего, это относилось к акциям Nvidia (NVDA, +3,96%) и Advanced Micro Devices (AMD, +3,42%), которые в пятницу были под давлением после выхода отчетности и обе потеряли более 2%. Как видим, по итогам вчерашних торгов потери были полностью ликвидированы, а сами акции пользовались повышенным спросом со стороны инвесторов.

Что еще стоит отметить, так это бурный рост акций компаний, работающих в области потокового интернет-вещания и кабельного телевидения, а также компаний, обслуживающих эту отрасль. Естественно, здесь выделяются лидеры — Netflix (NFLX, +2,56%) и The Walt Disney Company (DIS, +2,06%), а также компания Roku (Roku, +1,79%). Последняя после выхода прекрасной квартальной отчетности 6 ноября выросла уже на 30% и, судя по графику, чисто технически ее рост локально подходит к концу и в самые ближайшие дни здесь возможно небольшая коррекция. Но, в целом, этот сегмент выглядит сейчас очень сильно.

Что касается главных лузеров вчерашнего дня, то это однозначно акции компаний нефтегазового сектора. Причиной тому стала нефть, которая в очередной раз обвалилась и потянула за собой всех остальных. Однако инвесторы уже должны свыкнуться с постоянными походами вниз "нефтянки" — таков сейчас глобальный тренд, и с этим ничего не поделаешь.

Ожидания рынка 19 ноября

Вопреки здравому смыслу рынок продолжает лезть все выше и выше. Тяжело, больно и во многом, наверное, бессмысленно, но индексы продолжают переписывать свои исторические максимумы и не могут остановиться в этом неистовом порыве. И сегодня, судя по всему, нас ждет еще один рекордный день. По крайней мере, по итогам первой половины дня этому ничто не мешает. Чего-то супер плохого нет, а "мелочи" вроде очередного заявления Трампа о том, что американо-китайские переговоры чуть ли не завершены, но подписан итоговый договор будет только в том случае, если он удовлетворять интересы Америки (так завершены или нет?), пока всеми массово игнорируются. Рынок хочет верить во все хорошее и не видит пока ничего плохого. Ну и хорошо! Надо пользоваться моментом и вытаскивать из акций большую прибыль, поскольку скоро эта "лавочка" может прикрыться.

Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить выход данных за октябрь по разрешениям на новое строительство и закладку новых домов. В первом случае аналитики ожидают фактически нулевую динамику, а вот количество нового строительства должно вырасти на 5% по сравнению с октябрем. Так что с этой стороны аналитики не ждут никаких негативных сюрпризов, и при позитивном выходе данных они поддержат рынок.

Кроме макроданных повышенный интерес вызывает отчетность компании Home Depot (HD), которая должна появиться еще до начала торгов. Здесь интересно будет понаблюдать за реакцией инвесторов, поскольку очень много вопросов вызвала явно неадекватная реакция участников рынка на очень хорошую отчетность Walmart (WMT), вышедшая на прошлой неделе. И реакция на ожидаемую также хорошую отчетность Home Depot должна ответить на вопрос — распродажа акций Walmart была случайностью или же все же закономерностью. Тем более это важно сейчас в преддверии большого сезона распродаж, который начинается с Дня Благодарения и длится вплоть до Рождества.

Ну а больше сегодня ничего интересного не намечается. И поэтому торги сегодня скорее всего пройдут в режиме вчерашнего дня — чуть вверх, чуть вниз, где-то вблизи нуля, но обязательно с переписыванием новых исторических рекордов. Ну как же без этого! Ведь уже привыкли, а привычка — это великая сила!



