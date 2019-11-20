Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. В ходе азиатской сессии индексы Китая торгуются в незначительном минусе, а нефть в слабом плюсе после резкого снижения в ходе вчерашнего дня. На американском рынке события развивались по привычному сценарию – несмотря на ряд сдерживающих новостей и наличие продавцов на рынке, индексы США завершили день вблизи цен открытия, что вполне благоприятно для продолжения роста. Сомнения в скором заключении торгового соглашения постепенно растут. Ранее Китай высказывал опасения о том, что сделка будет заключена в ближайшее время, а вчера Трамп напомнил о себе, в очередной раз сообщив, что дополнительные пошлины на товары появятся 15 декабря в случае промедления по сделке, при этом его устроит только хорошее соглашение, учитывающее все интересы США.

Напомним, что ранее подписание соглашение ожидалось в середине ноября на саммите АТЭС, но после его отмены процесс подготовки, вероятно, замедлился, так как никаких новостей по существу от официальных лиц нет. Противоречия по ряду вопросов сохраняются, поэтому, на наш взгляд, в ближайшие дни вряд ли будет какой-либо ощутимых прогресс в этом направлении. Как и в октябре, стороны могут активизироваться ближе к 15 декабря, чтобы избежать эскалации конфликта и новых тарифов. До этого времени ситуация будет оставаться неопределенной, и возникает вопрос, как долго в таком случае будут расти индексы США. Вливание ликвидности ФРС продолжается, а техническая картина выглядит сильной, поэтому для разворота нужен серьезный аргумент. Сегодня будут опубликованы протоколы FOMC, участники рынка готовятся к паузе в снижении ставки, то есть, вряд ли будут удивлены.

Нефть, как ожидалось, гораздо сильнее реагирует на любое ухудшение внешнего фона. В ее динамике видны и торговые противоречия последних дней, и внутренние факторы для беспокойства. К росту запасов в последние недели добавляется неуверенность в снижении добычи ОПЕК+ в декабре – ряд стран, в том числе РФ, по сообщению СМИ, против этого. Рубль проигнорировал тенденцию сырьевого рынка и остается в рамках консолидации. При этом рынок акций РФ несколько оживился и способен продолжить рост вопреки сложному внешнему фону. Финансовые результаты МТС за 3 кв. оцениваем положительно, компания увеличила выручку на 5%, OIBDA на 6% при росте рентабельности. Потенциал роста стоимости акций невелик, но за счет хорошей дивдоходности бумаги должны быть в портфеле.



