В последние сессии индекс определяется с тем, продолжить медвежью коррекцию от исторических вершин или сформировать локальный отскок. На мой взгляд, оперативное тестирование исторического максимума 3010 п. маловероятно. На открытии текущих торгов (20 ноября) индекс незначительно снижается.

Осцилляторы отражают нейтральный расклад, поскольку их кривые находятся в районе 50%. Однако трендовые индикаторы говорят скорее о преобладании продавцов на рынке. MACD подал тревожный сигнал на продажу впервые с середины сентября текущего года.

Оранжевой линией на графике отображена экспоненциальная скользящая средняя с периодом 100. Предыдущие две коррекции на рынке (речь идет о полноценных коррекциях) опускались к данной кривой. Исходя из этой логики, нет преград для снижения хотя бы к 2850 п. в перспективе двух-трех недель.

Долгосрочный расклад сохраняется осторожно позитивный. Индекс немного откатился от верхней границы 5-летней фазы роста, намекая на полноценную коррекцию на рынке. Сценарий роста предполагает продолжение долгосрочного up-тренда. Допускается просадка не ниже 2800 п. Рассчитывать на разворот восходящей тенденции не стоит до пробоя поддержки 2600 п. В обозримой перспективе это маловероятно.

Уровни поддержки: 2900 / 2850 / 2790

Уровни сопротивления: 3010 / 3055 / 3100