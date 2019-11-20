19 ноября американские индексы не смогли определиться с направлением движения. Инвесторам не удалось вернуть уверенность в благополучном исходе торговых переговоров. Вдобавок к этому слабые отчеты Home Depot и Kohl's отрицательно сказались на секторах ритейла, недвижимости и дискреционных товаров. Энергетический сектор упал вслед за снижением цен на нефть. S&P500 прервал серию из пяти сессий роста подряд и, потеряв менее 0,06%, закрылся на уровне в 3120 пунктов. Nasdaq сумел завершить день в плюсе благодаря секторам технологий и здравоохранения.

Мировые фондовые площадки развернулись вниз, после того как американские конгрессмены приняли законопроект по поддержке протестующих в Гонконге. Власти КНР выразили недовольство этим шагом и заявили, что примут ответные меры, если закон вступит в силу. Взаимные упреки осложняют подготовку заключения первой фазы торговой сделки. Не исключено усиление противоречий сторон в преддверии нового этапа переговоров и использование темы протестов в Гонконге в качестве инструмента для давления на оппонента. В любом случае инвесторы негативно оценивают последние события, так как намеченная на ноябрь встреча лидеров КНР и США все еще не имеет точной даты, а теперь находится под угрозой срыва.

Спрос на безопасные активы активизировался. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,70%. Золото поднимается к $1480 за унцию. Нефть марки Brent упала ниже $61 за баррель. Таким образом, аппетит к риску низкий. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3100 пунктам.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов октябрьского заседания ФРС. Из этих документов станет понятно, обсуждались ли членами комитета условия и экономические изменения, которые заставят регулятор пересмотреть решение о паузе в цикле снижения ставок.

Сегодня до открытия рынка отчитаются Target (TGT) и Lowe’s (LOW). Ожидается, что EPS Target вырастет почти на 9%, однако инвесторов будут больше интересовать прогнозы одного из ведущих ритейлеров страны. Решение компании обеспечивать бесплатную доставку покупок может улучшить перспективы продаж в грядущий предпраздничный сезон. После слабого прогноза Home Depot сложно ждать сильного отчета от другого продавца товаров для дома Lowe’s Companies Inc. Тем не менее консенсус предполагает рост EPS ритейлера почти на 30%.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о слабеющем моменте. Индекс не сумел обновить максимум, а значит "быки" теряют позиции. Шансы на краткосрочную коррекцию сохраняются в связи с технической перекупленностью индекса. Показатель RSI находится выше 70, что ставит под вопрос продолжение восходящей динамики. Для сохранения шансов на возобновление ралли S&P500, возможно, необходимо покинуть зону перекупленности. Потенциальными уровнями поддержки выступают отметки 3070 и 3025 пунктов.



