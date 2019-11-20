Аукционы: пауза в классике… На сегодняшнем аукционном дне Минфин решил сделать паузу в размещении классических бумаг, по-видимому, не желая повторить провал прошлой недели, когда аукцион по 6-летним ОФЗ был признан несостоявшимся. На фоне локального укрепления рубля (с 64,5 руб. до 63,7 руб. за долл.) за прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 5-8 б.п., вернувшись на “перекупленные” уровни, наблюдавшиеся на рынке до небольшой коррекции. Аналогичную динамику продемонстрировали локальные долги и других GEM (в частности, Индии и ЮАР), чему способствовало некоторое снижение доходностей UST (на 7-15 б.п.) в ответ на глобальное ухудшение аппетита к риску (из-за очередных трудностей в торговых переговорах США и Китая). По нашему мнению, рынок ОФЗ остается дорогим, коррекция может произойти в декабре на фоне некоторого ослабления рубля, а также возможного ухудшения настроений на глобальном рынке.

…а на плавающий выпуск ликвидности может не найтись. Вместо классических бумаг Минфин предлагает 3-летний выпуск ОФЗ 24020 с плавающей ставкой купона (=3M RUONIA за текущий купонный период) в объеме доступного остатка к размещению (31,1 млрд руб.). Эти бумаги котируются по 100,3% от номинала, то есть с дисконтом (11 б.п.) к ставке RUONIA. Для сравнения — вчера были размещены 3М КОБР со ставкой купона, равной ключевой ставке ЦБ РФ (которая в среднем на 15-25 б.п. выше ставки RUONIA), по цене ниже номинала (99,944%), то есть для банков, формирующих ВЛА (для соблюдения НКЛ), ОФЗ 24020 выглядят неинтересными в сравнении с КОБР. Более того, на аукционах 12 и 19 ноября ЦБ РФ забрал всю избыточную рублевую ликвидность (разместив бумаги на 787 млрд руб.), которая присутствовала в банковском секторе, при этом весь сектор, по нашим оценкам, продолжает находиться в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности (он покрывается за счет привлечения относительно дорогих средств Казначейства РФ). В этой связи мы не ждем высокий спрос на ОФЗ 24020 (вероятно, выпуск будет размещен лишь в пределах сегодняшних купонных выплат по другим ОФЗ, находящимся в обращении, 20,5 млрд руб.).