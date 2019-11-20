Медленно, но верно рынок разворачивается вниз. Это чувствуется уже даже не визуально, а на уровне подсознания. Конечно, наше подсознание может ошибаться, но все же общая обстановка явно накаляется. Хотя на первый взгляд ситуация — лучше не придумаешь. Три дня подряд все индексы обновляют свои исторические максимумы. И это происходит даже в тех случаях, когда уже казалось, что ни о каком рекорде не может идти и речи. Как, например, это было вчера с индексом Dow Jones (DJIA-30). На фоне плохой квартальной отчетности Home Depot (HD, —5,44%), ставшей причиной 5-ти процентного падения акций этой компании еще на премаркете, а также на фоне уходящих во все более и более крутое пике нефтяных цен, которые утащили за собой вниз акции Chevron (CVX, —1,77%) и Exxon Mobil (XOM, —1,02%), старине Dow просто не было другого пути как также идти вниз. И он в итоге пошел вниз, но все же в первые минуты торгов все же успел-таки выстрелить вверх и, так же как и его младшие собратья, обновил свой абсолютный исторический максимум. Индекс S&P500 держался в зеленой зоне гораздо дольше — фактически до самого конца торгов. Но все же в последние полчаса не выдержал и также завершил день в минусе. Хотя, конечно, потери здесь чисто символические. И только индекс высокотехнологичных акций NASDAQ был вчера молодцом, и почти всю основную торговую сессии находился в зеленой зоне, и там же закрылся, тем самым обновив не только свой абсолютный исторический максимум, но и максимум по закрытию.

И все же общая картина какая-то грустная. Наблюдаемый рост обеспечивают в первую очередь акции отдельных компаний, а в целом по рынку никакого энтузиазма и особого оптимизма не наблюдается. Более того, мы видим в отдельных акциях явно неадекватное снижение цен. Это напрямую касается уже упоминавшихся выше акций ритейлера Home Depot (HD). Снижение акций этой компании было настолько знаковым, что в конечном счете это привело к снижению всего сектора. А целый ряд ритейлеров пострадали даже более самого HD. Ритейлер Kohl’s Corporation (KSS, —19,49%) потерял почти 20% от своей капитализации, а популярнейшая в США сеть универмагов Macy’s (M, —10,90%) — более 10%.

И ладно бы пострадали только ритейлеры. Весьма неадекватная реакция инвесторов наблюдалась вчера в акциях телекоммуникационного гиганта AT&T (T, —4,11%). Акции буквально рухнули после появления информации о понижении рейтинга со стороны компании MoffetNathanson и пересмотре рекомендации с уровня "держать" до уровня "продавать". Ну да, это конечно неприятно, но зачем же так нервничать! В конце концов, это даже не консенсусная оценка многих аналитиков, а отдельное мнение аналитика одной из многих аналитических компаний и не более того.

Короче, у инвесторов нервы на пределе и они начинают шарахаться от каждого шороха. А что тогда будет, когда начнет появляться реальный негатив. Не вечно же на рынке будет все так тихо и гладко?

Ожидания рынка 20 ноября

А вот и негатив прилетел… Пока его не было, индексы день за днем переписывали свои исторические максимумы. Но вот теперь посмотрим, как они будут себя вести, когда 2вести с полей" будут не такими благостными как прежде.

Все плохое на этот раз пришло из Азии. И азиатский "угарный газ" окутал сегодня все рынки. Сначала пришла дурная весть из Сената США. Может быть, эта дурная весть и правильная, но уж точно она не будет содействовать скорейшему подписанию американо-китайского торгового соглашения. Дело в том, что вчера вечером Сенат США достаточно быстро и легко принял резолюцию по защите прав человека в Гонконге. С учетом того, что эта же резолюция уже одобрена конгрессменами, она уйдет на стол президенту Трампу, которому сейчас будет очень сложно ее игнорировать и надо будет как-то на нее реагировать. И это, естественно, очень не нравится китайским властям, и они легко могут стать в позу обиженных.

Но это еще полбеды. Вторая беда пришла сегодня вместе с макроданными из Японии, где резко сократился экспорт (на 9,2% в октябре — год к году), и это однозначно является следствием текущей торговой войны. Азиатские индексы на этом все дружно ушли вниз и потеряли вплоть до 0,8%. Еще большие потери мы наблюдаем в Европе, которая, судя по всему, испугалась всего вместе и теряет от 0,5% в Италии до более чем 1% в Германии и Великобритании.

Поэтому сегодня с утра весь рынок абсолютно красный, и ни одного зеленого пятнышка, за исключением золота, которое стоит в небольшом плюсе вблизи нулевых отметок и пытается определиться — страшно сейчас или нет?

Фьючерсы на американские индексы не остались безучастными ко всему происходящему. Но пока все же пытаются сильно не нервничать и теряют не более 0,5%. Однако чем закончатся сегодняшние торги, сложно предсказать. Поскольку индексы находятся на хаях, то велика вероятность того, что в случае даже незначительного ухудшения ситуации рынок может захлестнуть волна фиксации прибыли и тогда падение, по крайней мере разовое, может достигнуть нескольких процентов. Линия же поддержки сейчас для индекса S&P500 находится на прежних максимумах, то есть в районе 3030 пунктов, что на 3% ниже от текущего уровня. Вот туда скорее всего и пойдем в ближайшие дни.

Из важных событий сегодняшнего дня следует отметить выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в 18-30 мск, а также публикацию "минуток", протоколов с последнего заседания FOMC ФРС США, которое состоялось 30 — 31 октября. И то, и другое событие вряд ли сильно уж изменит взгляд инвесторов на рыночную ситуацию, но свою толику повышенной волатильности точно привнесет. Так что в 18-30 и 22-00 нужно быть начеку и не слишком уж сильно поддаваться на провокации. Однако в любом случае сегодня рынок смотрит вниз, и поэтому готовимся к небольшой распродаже. Пока к небольшой, ну а дальше — посмотрим…



