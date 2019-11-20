"Газпром" принял удачное стратегическое решение
Новость о планируемой продаже квазиказначейского пакета акций Газпромом, на наш взгляд, позитивна для компании. Это даст ей возможность усилить влияние в качестве эмитента "индексной" бумаги на фондовом рынке. В противном случае значительное расширение бизнеса компании в последние годы не будет адекватно оценено инвесторами. Отсутствие внимания участников рынка к показателям стоимости капитала Газпрома делает его подверженным различным санкционным шокам.
Сильную фундаментальную поддержку акциям Газпрома обеспечивает динамика дивидендных потоков и оценка по мультипликаторам. Кроме того, модель DCF отражает влияние значительного расширения международного бизнеса компании и рост выручки вне зависимости от краткосрочной динамики инфляции, процентных ставок и ВВП России. Выбор увеличения free float за счет казначейских акций, а не их погашение или консервацию для мотивации менеджмента я считаю удачным стратегическим решением, отражающим уверенность руководства в потенциальной силе спроса на акции компании.
Драйвером роста для акций Газпрома сегодня стала новость о заполнении газом обеих ниток Турецкого потока. На днях появилось сообщение, что газопровод Eugal — сухопутное продолжение Северного потока-2 с мощностью первой нитки в 30 млрд куб. м — будет введен в эксплуатацию досрочно, с 1 января 2020 года. Этот трубопровод сможет компенсировать выпадающие за счет решения Европейского суда по OPAL объемы транспортировки на уровне 18 млрд куб. м в год. Новость о начале работы Турецкого потока и высокой степени готовности к работе трубопровода Eugal дополняет позитивный информационный фон вокруг Газпрома, что способно вывести компанию в лидеры рынка до конца недели. Вместе с тем давление на котировки может оказать возобновившееся искусственное нагнетание внешнеполитических рисков, в частности одобрение Сенатом США санкций в отношении правительственных структур Гонконга и планируемое обсуждение санкций против РФ. Кроме того, на рынке сейчас много других интересных идей для вложений.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191120/830576020.html