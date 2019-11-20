Новость о планируемой продаже квазиказначейского пакета акций Газпромом, на наш взгляд, позитивна для компании. Это даст ей возможность усилить влияние в качестве эмитента "индексной" бумаги на фондовом рынке. В противном случае значительное расширение бизнеса компании в последние годы не будет адекватно оценено инвесторами. Отсутствие внимания участников рынка к показателям стоимости капитала Газпрома делает его подверженным различным санкционным шокам.

Сильную фундаментальную поддержку акциям Газпрома обеспечивает динамика дивидендных потоков и оценка по мультипликаторам. Кроме того, модель DCF отражает влияние значительного расширения международного бизнеса компании и рост выручки вне зависимости от краткосрочной динамики инфляции, процентных ставок и ВВП России. Выбор увеличения free float за счет казначейских акций, а не их погашение или консервацию для мотивации менеджмента я считаю удачным стратегическим решением, отражающим уверенность руководства в потенциальной силе спроса на акции компании.

Драйвером роста для акций Газпрома сегодня стала новость о заполнении газом обеих ниток Турецкого потока. На днях появилось сообщение, что газопровод Eugal — сухопутное продолжение Северного потока-2 с мощностью первой нитки в 30 млрд куб. м — будет введен в эксплуатацию досрочно, с 1 января 2020 года. Этот трубопровод сможет компенсировать выпадающие за счет решения Европейского суда по OPAL объемы транспортировки на уровне 18 млрд куб. м в год. Новость о начале работы Турецкого потока и высокой степени готовности к работе трубопровода Eugal дополняет позитивный информационный фон вокруг Газпрома, что способно вывести компанию в лидеры рынка до конца недели. Вместе с тем давление на котировки может оказать возобновившееся искусственное нагнетание внешнеполитических рисков, в частности одобрение Сенатом США санкций в отношении правительственных структур Гонконга и планируемое обсуждение санкций против РФ. Кроме того, на рынке сейчас много других интересных идей для вложений.



