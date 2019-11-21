В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль демонстрировала попытки уйти выше отметки в 64 руб./долл., однако ближе к концу торговой сессии вернулась ниже этого рубежа. Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы по-прежнему не наблюдаем. Некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках может оказывать локальное давление на валюты EM, но тот же MSCI Emerging market currency index пока удерживается вблизи уровней консолидации последней недели выше отметки в 1630 пунктов.

На следующую неделю в РФ приходится пик налоговых выплат. Однако вновь напомним, что в ноябре общий объем выплат сезонно ниже, чем в предыдущие месяцы (по нашей оценке, суммарный объем платежей по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце составит около 1,1 трлн руб.), соответственно, не ожидаем, что фактор налогов будет оказывать рублю поддержку.

Мы по-прежнему считаем, что на текущий момент рубль торгуется чуть дороже равновесного уровня, который при ценах на нефть вблизи сегодняшних 62 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей находится в диапазоне 65-66 руб./долл., при этом текущая переоцененность в рубле не столь высока, чтобы оказывать значительное влияние на валютный курс в краткосрочной перспективе.

На горизонте ближайших дней ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней. На горизонте нескольких недель допускаем умеренное ослабление рубля.



