По итогам торгов 20 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,18% до 2936,47 п., а РТС на 0,22% до 1448,40 п. В течение дня российский рынок демонстрировал довольно высокую волатильность. В частности, бумаги "Газпрома" дорожали до 254,89 рублей на заявлениях президента РФ о приверженности руководства компании стратегии повышения дивидендных выплат. Однако к закрытию торгов бумага показала нулевое изменение. Несколько компаний поделились своими результатами за III квартал. TCS Group Holding (-2,03%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в III квартале на 34% до 9,7 млрд рублей. Однако рынок мог усомниться в поддержании прежних темпов роста. ТМК (-1,11%) сообщила о снижении выручки за девять месяцев на 4%, хотя выручка российского дивизиона увеличилась на 4%. Бумаги "Аэрофлота" подешевели на 1,79%, реагируя на новости о том, что Минфин может отложить выплату топливных компенсаций за 2018 год до 2020 года. Если говорить об общем негативе, то рынок реагировал на очередные заявления из США. Президент Д. Трамп пригрозил повышением импортных пошлин, если Китай не сможет заключить сделку первой фазы. Меж тем, американский Сенат и Конгресс приняли раздельно законопроекты в поддержку протестующих в Гонконге, что вызвало крайнее недовольство Пекина и ещё больше повысило риски провала торговых переговоров. Однако не обошлось и без оптимизма. Росстат сообщил, что в октябре оборот розничной торговли показал рост на 1,6% в годовом выражении после 0,7% роста в сентябре и 0,8% роста в III квартале. Рост реальных зарплат в сентябре ускорился до 3,1% с 2,4% в августе. Рост ВВП в октябре ускорился до 2,2%. В Минфине и МЭР ожидают, что к концу года инфляция может замедлиться до 3%, а пока к 18 ноября накопленная с начала года инфляция составляет 2,6% по сравнению с 3,4% за аналогичный период год назад. Среди лидеров дня оказались бумаги "Московской Биржи" (+2,66%), "МРСК Центр"(+2,01%), привилегированные "Мечел" (+1,39%) и обыкновенные "Мечел" (+1,09%). Самыми слабыми были ТГК-1 (-2,04%), "Распадская" (-1,61%), ФСК ЕЭС (-1,53%) и En+ (-1,38%). Активность существенно возросла, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 80,771 млрд рублей.

Рубль в течение дня боролся с внешними негативными настроениями. От сильного ослабления его удерживали внутренние новости, хотя в моменте курс доллара доходил до 64,11. Тем не менее, ожидания дальнейшего ослабления инфляции обещают продолжение цикла смягчения ЦБ РФ, хотя и без какой-либо агрессивности, так как отношение к низкой инфляции в правительстве неоднозначное. МЭР всё же считает её положительной, а в Минфине считают недополученные доходы. Кстати, финансовое ведомство провело аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Было реализовано бумаг на сумму 31,104 млрд рублей по номиналу при спросе 61,002 млрд рублей по номиналу. То есть, спрос был вполне здоровым на весьма неблагоприятном внешнем фоне. Поэтому потенциал ослабления рубля всё же пока весьма ограниченный. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,11% до 63,89, а евро на 0,02% до 70,70.

Риски торговых переговоров США и КНР реализуются с завидным постоянством. В прессе появилась информация о том, что подписание первой фазы соглашения затягивается и может состояться лишь в следующем году. Уже после закрытия регулярной сессии Д. Трамп заявил, что Китай слишком слабо участвует в переговорах. Ожидания очередного провала переговорного процесса усилились на фоне американских законопроектов, которые поддерживают протесты в Гонконге. Кроме того, был опубликован протокол заседания ФРС, из которого стало ясно, что дальнейшее снижение ставки под вопросом, если только не наступит резкое ухудшение в экономике. Соответственно, у инвесторов были все основания для пессимизма. Компания Apple (-1,16%) объявила о строительстве завода в Техасе за $1 млрд. Прогулка Т. Кука и Д. Трампа позволила компании услышать слова о возможных послаблениях по импортным пошлинам для своей продукции. По итогам дня DJIA снизился на 0,4% до 27821,09 п., а S&P 500 на 0,38% до 3108,46 п.

Reuters пишет о том, что Китай настаивает на поэтапной отмене импортных пошлин в качестве одного из условий первой фазы торгового соглашения. На этом фоне азиатские рынки вновь оказались под контролем продавцов. Более того, США пока не отказываются от повышения тарифов с 15 декабря, что может вывести торговую войну на новый уровень. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23038.20 п. (-0.48%), Hang Seng — 26466.02 п. (-1.58%), Shanghai Composite — 2903.87 п. (-0.25%).

Нефть накануне показала рост, реагируя на статистику Минэнерго, но оптимизм вновь подвергается сомнению из-за буксующих торговых переговоров. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 15 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,4 млн бар. до 450,4 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,8 млн бар., а дистиллятов упали на 1,0 млн бар. Импорт сырой нефти увеличился на 222 тыс. бар. в день до 6,0 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,4 млн бар. общих топливных поставок в день, или +0,5% за год, 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +1,9% за год, а также 4,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или —1,3% за год. Добыча в США сохранилась на уровне 12,8 млн бар. в сутки. Рост котировок во многом был связан с тем, что запасы на терминале в Кушинге упали за неделю на 2,3 млн бар. Кроме того, президент РФ В. Путин подтвердил, что интересы OPEC и РФ совпадают по вопросу стабильности и предсказуемости рынка нефти. Однако всё это факторы, которые уже заложены в ценах рынка. Меж тем, возможный провал очередных торговых переговоров способен усилить «медвежьи» ожидания. К 9:00 мск Brent — $62,24 (-0,26%), WTI — $56,87 (-0,25%), Золото — $1470,9 (-0,22%), Медь — $5819,12 (-0,38%), Никель — $14325 (-0,24%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 97,88 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,74%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,108 (+0,04%), GBP-USD — $1,293 (+0,03%), USD-JPY – 108,58 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ негативный. Усиливаются ожидания того, что торговое соглашение между США и Китаем не будет подписано до конца года. Соответственно, разрушительное влияние торговой войны продолжится, а подписание первой фазы соглашения может отложиться до марта. Российский рынок продолжит коррекцию на ожиданиях ухудшения сырьевого спроса. В течение дня отчётность по МСФО поступит от "ФосАгро", Группы "Черкизово", "Ленэнерго".