Мы понизили прогноз мировых цен на сталь и сырье для ее производства с учетом возросшего риска снижения стоимости сырья для конвертерного производства в 2020 г. и ухудшения прогноза рентабельности сталелитейного производства в Китае. Мы полагаем, что внутренние цены на сталь в России и Турции останутся выше экспортных. Исходя из этого, мы ожидаем, что дивидендная доходность акций ММК, Erdemir и Северстали в 2020 г. останется на высоком уровне в 12–15%, но в то же время дивидендная доходность акций НЛМК и Евраза, вероятно, снизится вследствие ускорения роста финансового левериджа.

Стоимость корзины сырья для производства стали снизится за счет снижения цен на железную руду. С начала года стоимость мировой корзины сырья для конвертерного производства снизилась на 6% (до 220 долл./т) вследствие того, что резкое снижение цен на коксующийся уголь (-40%) компенсировалось ростом цен на железную руду после аварии на бразильском руднике Vale. По нашим оценкам, в 2020 г. вследствие реакции со стороны спроса цены на железную руду (на условиях поставки CFR Китай) снизятся до 75 долл./т, в результате чего стоимость корзины сырья понизится примерно на 3% относительно спотовых цен.

Маржа сталелитейного производства вряд ли существенно восстановится относительно спотовых цен. По нашим расчетам, цены на сталь в Китае в 2019 г. снизятся на 9% вследствие наблюдаемого ослабления спроса на мировом рынке. С начала года маржа производства горячекатаной стали в Китае снизилась на 13%, до 220 долл./т. Мы ожидаем, что она восстановится до 245 долл./т (средний уровень за последние 10 лет), однако потенциал дальнейшего восстановления представляется ограниченным, учитывая возобновление процесса наращивания мощностей в Китае и сокращение строительства недвижимости.

Снижение прогноза по дивидендам экспортеров на фоне растущей долговой нагрузки, однако производители стали, ориентированные на внутренний рынок, продолжают предлагать привлекательную дивидендную доходность. Мы ожидаем, что соотношение чистого долга и EBITDA НЛМК и Евраза в 2020 г. будет расти самыми высокими темпами (более 1,0x и 2,0x соответственно, что окажет влияние на их дивидендные прогнозы (дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев 8%). Между тем ММК, Erdemir и Северсталь благодаря более низкой долговой нагрузке и более низким темпам снижения прибыли, как мы полагаем, смогут сохранить коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 1,0x и предложить дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев на уровне 12% (Erdemir и Северсталь) и 15% (ММК).

Прогнозные цены на горизонте 12 месяцев снижены, однако компании, ориентированные на внутренний рынок, по-прежнему остаются привлекательными. Более высокая чувствительность к уровню прибыли обусловила более значительное снижение прогнозных цен на горизонте 12 месяцев НЛМК и Евраза (на 23–37%) – до 18,50 долл. за ДР и 400 британских пенсов за акцию соответственно. По бумагам этих эмитентов мы подтверждаем рекомендацию Держать. Между тем мы понижаем прогнозные цены на горизонте 12 месяцев ММК и Северстали – до 12,00 долл. и 17,00 долл. соответственно; прогнозную цену акций Erdemir оставляем без изменений на уровне 10,00 турецких лир. По всем трем эмитентам мы подтверждаем рекомендацию Покупать. Мы по-прежнему отдаем предпочтение производителям стали, ориентированным на внутренний рынок (ММК, Erdemir, Северсталь), поскольку они предлагают более высокие дивиденды и несут меньшие риски в отношении дивидендов и финансовой нагрузки.

Риски. Отсутствие восстановления в ценах на сталь, волатильность курса USDRUB, слабая динамика премии на внутреннем рынке.



