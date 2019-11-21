В четверг, 21 ноября, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1075 после того, как днем ранее зафиксировала незначительное изменение.

Вчера, в среду, доллар вплоть до американской сессии укреплялся на фоне ухудшения информационного фона вокруг торгового конфликта. Первоначально тучи начали сгущаться после того, как Дональд Трамп пообещал "просто поднять пошлины еще выше" в том случае, если с Китаем не удастся заключить сделку на желаемых американской стороной условиях, а затем Сенат США разгневал Пекин своим одобрением билля относительно Гонконга и предостережением в адрес Китая по поводу продемократических протестов. Пекин, в свою очередь, потребовал от Штатов прекратить вмешиваться в его внутренние дела и пообещал принять ответные меры.

На фоне очередного витка эскалации конфликта между державами рисковые настроения на биржевых площадках пошли на убыль, а "защитные" активы стали пользоваться спросом, и доллар в течение нескольких часов укреплялся против евро, прежде чем в американскую сессию растерял выигрыши.

Немаловажным событием вчера была публикация "минуток" октябрьского заседания ФРС – в протоколе было сказано, что большинство участников заседания не считает целесообразным еще одно понижение ставки после текущего, третьего по счету, без значительного ухудшения макроэкономической картины.

По сути, содержание протокола октябрьского заседания свело на нет "голубиные" ожидания игроков относительно декабрьского заседания – если ранее часть игроков рассчитывала на понижение ставки и в декабре, то теперь инструмент FedWatch от CME Group показывает нулевую вероятность монетарного смягчения на последнем в этом году заседании. Стало очевидно, что Федрезерв намерен занять выжидательную позицию и оценить экономический эффект от уже предпринятой корректировки монетарной политики.

Стоит отметить, что сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по продажам домов на вторичном рынке и индекса опережающих индикаторов за октябрь, а также индекса деловой активности ФРБ Филадельфии за ноябрь – эти показатели могут оказать локальное воздействие на динамику доллара в моменте.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике пары EUR/USD имеет место фаза консолидации курса, которая в ближайшие часы имеет шансы на продолжение.