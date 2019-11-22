В четверг, 21 ноября, на российском рынке акций вновь был день Газпрома. Бумаги компании прибавили 2,5% и выглядели существенно лучше, чем остальные голубые фишки и индекс МосБиржи в целом.

Ажиотаж вокруг продажи казначейского пакета Газпрома привел к резкому росту активности в бумагах. Объемы торгов составили 57 млрд руб. или около 67% от оборота всех акций, входящих в индекс МосБиржи. Позже появилась информация о том, что было собрано 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд руб. Это больше, чем стоимость предлагаемого к продаже пакета по уровням вчерашнего закрытия (216,3 млрд руб.). Финальная цена продажи, вероятно, может быть опубликована сегодня.

Продажа пакета Газпрома в целом положительно воспринимается участниками рынка. С одной стороны, это позволит Газпрому получить внушительную сумму и снизить чистый долг, а с другой, увеличит free float, то есть количество бумаг в свободном обращении. Повышенная активность в акциях газовой компании сегодня наверняка сохранится.

За счет уверенной динамики Газпрома и подъема цен на нефть российский рынок в четверг закрывался на положительной территории и выглядел заметно лучше фондовых площадок других развивающихся стран. В результате соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets поднялось до нового максимального значения с февраля 2014 г.

Среди ликвидных бумаг по итогам вчерашней сессии можно выделить акции Яндекса (+1,38%). После недавнего взлета котировок из-за снижения связанных с законопроектом о «значимых интернет-ресурсах» рисков цена бумаг лишь незначительно скорректировалась вниз, но уже вчера мы наблюдали возобновление подъема. Стоимость бумаг Яндекса выросла до 2550 руб. Причин для существенного отката по-прежнему не наблюдаем. Наоборот, сохраняем положительный среднесрочный взгляд на дальнейшие перспективы.

Среди аутсайдеров оказались акции Полюса (-2,96%). Бумаги в последнее время находятся под давлением на фоне слабой динамики золота. Причем причин для резкого ускорения и возврата котировок драгметалла к недавним максимумам на $1550 сейчас не наблюдается. В таких условиях акции Полюса временно теряют идею, что в свою очередь и приводит к постепенному выходу инвесторов из актива. Тем не менее потенциал для дальнейшей просадки при прочих равных не выглядит значительным. Ближайшая поддержка, на мой взгляд, расположена около 6750 руб.

Цены на нефть выросли вчера на 2,5% и достигли самого высокого уровня за два месяца после сообщения Reuters о том, что ОПЕК и ее союзники могут продлить сокращение добычи до середины 2020 г. Заседание картеля пройдет 5 декабря в Вене. В то же время появились сообщения о том, что заключение «первой фазы» торговой сделки между Китаем и США все-таки может произойти в этом году.

Фьючерсы на нефть Brent подошли к отметке $64. Среднесрочные перспективы по-прежнему оцениваем умеренно позитивно. Следующим локальным ориентиром по Brent может выступить район около $65,5-65,7. Подобная динамика могла бы поддержать бумаги российского нефтегазового сектора, среди которых по-прежнему представляют интерес Лукойл, Газпром нефть, Роснефть. Кроме того, Татнефть-ап остается стабильной дивидендной историей с одной из самых высоких выплат в отрасли.

По индексу МосБиржи сегодня ожидается нейтральное открытие. Среднесрочная тенденция остается преимущественно растущей, но в моменте мы не можем до конца исключать вариант с еще одной локальной волной снижения. О реализации сценария более глубокого спуска можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п. Пока же этого не произошло, базовым раскладом является последующий выход наверх из сложившегося в последние дни боковика.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,14%, нефть Brent в минусе на 0,6%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия четверга.