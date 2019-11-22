"Фишкой" вчерашнего дня стали акции "Газпрома", которые выросли на 2,6% и на которые пришлось больше половины объема торгов. Именно подорожание этих бумаг позволило индексу Мосбиржи закрыть день в 0,2-процентном плюсе. Поводом для роста стала информация о продаже 3,6-процентного квазиказначейского пакета акций компании.

Само по себе это позитивное событие, поскольку позволит "Газпрому" пополнится ликвидностью после того, как компания отказалась от размещения евробондов. К тому же возрастет число акций в свободном обращении.

Однако сильно смущает цена, по которой акции из данного пакета были проданы. По сообщению компании, цена продажи составила 220,72 руб за акцию, или на 13% меньше цены бумаг на закрытие торгов в четверг. Поэтому вполне вероятно, что "Газпром" откроется сегодня сильным гэпом вниз. Однако мы позитивно смотрим на акции эмитента и считаем их очень перспективными с целью до конца года.

Насколько упадут бумаги на открытии (и упадут ли вообще), как быстро сформируется разворот — спрогнозировать сложно.

Будут тащить вниз индекс Мосбиржи и акции "Норильского Никеля" — мировые цены на никель сегодня вновь сильно пошли вниз.

Частично поддержит рынок высокие цены на нефть, вчера к полуночи уходившие к 64 долларам за баррель. Поводом для роста стало сообщение, что страны ОПЕК+ на саммите в начале декабря примут решение о продлении сокращения добычи нефти до июля 2020 г. Ныне действующее соглашение завершается в конце марта.

В общем-то новость слабенькая, пока нет никаких сомнений, что расширенный картель будет соблюдать квоты, иначе нефть очень быстро уйдет ниже 40 долларов за баррель.

Не исключено, что сегодня в первой половине дня мы увидим продолжение отката нефти от отметки 64.

В целом новостной фон перед нашим открытием можно назвать нейтральным.

Рубль в паре с долларом вчера укрепился почти на 0,2% в результате действия налогового периода и небольшого ослабления "американца" на внешнем рынке. Скорее всего, после окончания сроков налоговых выплат рубль начнет ослабевать и пара доллар-рубль уйдет значительно выше отметки 64.



