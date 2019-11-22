Доходность UST10 впервые за более чем неделю выросла, составив 1,78%. Вчера на рынках сохранялась напряженность, связанная со взаимоотношениями США и Китая. Инвесторы опасаются, что, если президент Трамп подпишет законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, это может существенно осложнить ход торговых переговоров. При этом со стороны Китая вчера пришел ряд хороших новостей – помимо заявления китайского вице- премьера Лю Хэ о том, что он с осторожным оптимизмом оценивает возможность заключения сделки, вчера стало известно о предложении американской стороне провести еще один раунд встреч. Они не оказали значительного влияния на рынок. В этом же ряду хороших новостей, пока не полностью нашедших отражение в рыночной динамике, сообщение китайских СМИ о том, что даже если первая часть соглашения не будет подписана до 15 декабря, введение новых пошлин может быть отложено. В любом случае, несмотря на сохраняющиеся разногласия, прослеживается желание обеих сторон заключить сделку, и мы по-прежнему считаем такой исход наиболее вероятным. Опубликованные вчера в США данные по продажам на вторичном рынке жилья совпали с ожиданиями, а недельное число заявок на пособия по безработице второй раз подряд превысило прогноз. Доходность UST10, снижавшаяся на протяжении недели с лишним, умеренно выросла до 1,78% и сейчас остается вблизи этого уровня. Евро ослаб к доллару, курс составил 1,106. Цены на нефть вчера сначала обновили локальный максимум, достигнув 64 долл./барр., но затем отступили к отметке 63,5 долл./барр. Сегодня в США и Европе выйдут предварительные данные по индексам PMI.

Российские суверенные евробонды продолжили дорожать, даже несмотря на рост доходности UST10. В четверг российские суверенные еврооблигации вновь начали день с роста, хотя поводов для оптимизма не было. Доходность UST10 оставалась вблизи уровня 1,74%, а днем начала расти, поднявшись к вечеру до 1,78%. Цены на нефть пошли вверх только вечером и достигли отметки 64 долл./барр. Российские евробонды продолжали дорожать, даже несмотря на динамику базового актива, и по итогам дня показали заметный прирост – на 0,2–0,7 п.п. от номинала. Доходности вдоль кривой снизились еще на 4–6 б.п., что вновь лучше динамики большинства аналогов. В результате доходность RUSSIA’29 составляет 3,18%. Доходность RUSSIA’47 упала до нового исторического минимума – 3,93%, при этом z-спред этого выпуска также продолжил сужаться и достиг 211 б.п., а его исторический минимум всего на 10 б.п. ниже. Доходность RUSSIA’47 уже на 22 б.п. ниже, чем у аналогичного по дюрации евробонда Мексики MEX’47 (YTM 4,2%), и практически на том же уровне, что и у выпуска Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%), хотя кредитные рейтинги обоих выпусков на 1–2 ступени выше, поэтому выпуск RUSSIA’47 смотрится менее привлекательно. Пятилетний CDS-спред РФ сейчас находится на минимуме 70 б.п.