В преддверии налоговых платежей спрос на ликвидность может повыситься. В понедельник наступает срок основных в этом месяце налоговых платежей: НДС, НДПИ и акцизы. Правда, суммарный платеж может оказаться чуть меньше, чем в предыдущие месяцы. Так, НДС в ноябре обычно невысокий, НДПИ же должен сократиться из-за того, что цены на нефть в октябре оказались ниже сентябрьских. Мы оцениваем его в 780 млрд руб. При этом сами платежи, скорее, будут проведены в понедельник, банки больше заинтересованы в сохранении максимально возможного уровня корсчетов в течение выходных, это облегчает выполнение нормативов обязательных резервов.

Мы полагаем, что спрос на фондирование от Казначейства вырастет незначительно. Сейчас уровень корсчетов банков в ЦБ лишь немногим ниже 2,8 трлн руб., то есть значительная часть налоговых платежей может быть проведена за счет средств, размещенных на корсчетах. К тому же в последнее время выросли поступления по бюджетному каналу, что также поддерживает уровень ликвидности к банковской системе. К четвергу, когда наступит срок платежей по налогу на прибыль, у банков будет возможность нарастить корсчета за счет средств, которые сейчас размещены на недельных депозитах в ЦБ. Мы полагаем, что потребностей в значительном увеличении фондирования от Казначейства сейчас нет.