19 ноября акции "Аэрофлота" упали на новости о переносе правительством решения по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 2020 г. Половина просадки уже выкуплена, но о продолжении подъема стоит говорить с осторожностью.

Волна роста в рамках восходящего канала (красные линии) актуальна, но полноценный краткосрочный тренд отсутствует. Сейчас котировки определяются с направлением недалеко от промежуточной линии поддержки (красный пунктир). RSI находится около 50%, свидетельствуя о нейтральной картине. Несмотря на то, что более чувствительный осциллятор Stochastic находится в зоне "медведей", этого недостаточно для обвала бумаг. Трендовые индикаторы указывают на боковик.

Краткосрочная картина смешанная. Параболик с шагом 0,003 (розовая линия) говорит нам о том, что 1,5-месячная растущая волна от 98 руб. пока удерживается, однако другие индикаторы вносят неопределенность. В моменте бумаги не очень интересны для спекулятивных сделок и поиска точек входа на среднесрочную перспективу. Ориентирами для отскока или формирования тенденции остаются границы бычьего канала (красные линии) с текущим диапазоном 102,0–109,8 руб.

Долгосрочные ожидания нейтральные. На недельном таймфрейме, в рамках широкого флэта 90–119,5 руб., наметился более узкий боковик 98,2–112,5 руб. Возобновление долгосрочного нисходящего тренда вероятно после закрепления ниже 90 руб., следующая серьезная поддержка — 80–82 руб. Позитивный сценарий предполагает успешный пробой 119,5 руб. наверх. С технической точки зрения оба сценария равновероятны.

1 ноября "Аэрофлот" опубликовал отчетность за 9 месяцев 2019 г., которую можно назвать нейтральной. Расходы на топливо снизились, но остались на высоком уровне. Выручка показала рост, однако опережающий прирост себестоимости оказывает давление на рентабельность компании. 28 ноября выйдет отчетность по МСФО, в которой отражаются консолидированные результаты группы с учетом показателей "Победы".

Уровни поддержки: 102,2 / 98,5 / 97,35

Уровни сопротивления: 107,3 / 109,8 / 112,5