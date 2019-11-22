День Благодарения и "черная пятница" уже на следующей неделе. Накануне сезона распродаж инвесторы покупают акции, ожидая высокой потребительской активности американцев после 28 ноября. Предпосылки к этому действительно есть, и разочарования от праздничного сезона быть не должно. Вообще, завершение года ожидается позитивным, поэтому стоит рассчитывать на сохранение растущего тренда.

До конца года новостной фон останется преимущественно позитивным. Вопрос относительно будущей монетарной политики инвесторов не беспокоит. Федрезерв не только существенно снизил ставку, но и оставил возможность для дальнейшего смягчения в случае необходимости. На итоговом декабрьском заседании ставку оставят без изменений, что соответствует ситуации и будет воспринято положительно. Торговое соглашение между Китаем и США не подписано, но активные работы ведутся и намерения обеих сторон внушают оптимизм. Это, пожалуй, главная неопределенность на текущий момент. На сколько может растянуться процесс и как долго еще тарифы продолжат негативно влиять на бизнес — непонятно.

Спокойная, умеренно оптимистичная реакция на результаты сезона отчетов, на мой взгляд, заслуживает наиболее пристального внимания. По итогам последнего сезона зафиксировано очередное снижение прибыли и, как мы уже знаем, так было в течение всего года. То есть, хотя за последние кварталы убыток оказывался меньше, чем ожидалось, это все же был убыток. И каждый раз это не останавливало инвесторов от продолжения покупок. Основным мотивом стала уверенность в том, что снижение прибыли временно и в 2020 году ее рост возобновится. Важно отметить, что подобную уверенность не разделяли многие управляющие хедж-фондами. Если просмотреть на Smart Money Flow Index, то видно, что его максимум остался в 2018-м. На текущий момент многие управляющие столкнулись с тем, что управляемый ими портфель отстает от рынка. Подобная ситуация и околонулевые доходности по облигациям будут стимулом для продолжения покупок в конце года. Поэтому весьма вероятно, что к Рождеству восходящая динамика продолжится и столь ожидаемое рождественское ралли состоится.



