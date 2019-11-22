Участники рынка внимательно следят за действиями американских и китайских властей и чем пристальней следят, тем меньше понимают, что происходит. Сначала шарахались в разные стороны от каждого чиха. Но этих "чихов" стало так много, что инвесторы просто устали от них и, судя по всему, уже перестали на них реагировать. В последние дни рынок живет своей жизнью и берет какие-то свои внутренние ориентиры, несмотря на то, что поток новостей с американо-китайского фронта не утихает. А рынок продолжает стоять на хаях и отваливаться от них пока явно не желает.

Вот и вчера уже привычно для последних дней начали основную торговую сессию за упокой, а завершили — за здравие. Ну может не совсем за здравие, но уж точно не за упокой. И вообще волатильность достаточно низкая, обороты средненькие, а изменение котировок по основной массе акций укладывается в диапазон плюс\минус 1%. Это в среднем по акциям, а по отдельным секторам, естественно, этот показатель еще уже. Так, максимальный рост в целых 0,8% наблюдался в акциях сырьевых компаний. Лучшие среди них — акции независимой нефтегазовой компании Devon Energy (DVN, +3,74%) — выросли, как мы видим, почти на 4%. Порадовала своих инвесторов и компания Exxon Mobil (XOM, +2,41%), чьи акции подорожали также более, чем акции ее конкурентов. Однако это скорее исключение и общая обстановка была гораздо более спокойной.

Если акции, показавшие рост, были на виду и их все же было достаточно много, то все падение было сосредоточено в основном в акциях компаний, занимающихся производством полупроводникого оборудования для выпуска микрочипов. И коснулось оно хоть и известных, но все же не столь значимых для рынка компаний. В этот список попали такие компании как Applied Materials (AMAT, —5,38%), KLA-Tencor (KLAC, —6,96%) и Lam Research (LRCX, —3,73%).

К этой группе неудачников вчера присоединился и Kraft Heinz (KHC, —2,73%), который в последнее время вроде бы показывал признаки возрождения после весенне-летнего провала. Однако, судя по последним дням, проблемы к компании не закончились, и чувствует она себя неважно. По крайней мере инвесторы пока не проявляют слишком уж большого желания заходить в эти акции.

С большим напряжением ждали вчера выхода квартальной отчетности от популярнейшей в США сети универмагов Macy’s (M, —2,33%). Эта компания и так является слабым звеном среди ритейлеров, и поэтому некоторые аналитики, да и инвесторы, ожидали всего самого худшего. К счастью, ничего такого слишком уж катастрофически плохого не произошло. Акции хоть и завершили день в красной зоне, но ближе к концу торгового дня наблюдались достаточно сильные покупки, и можно ожидать, что в самое ближайшее время мы увидим восстановление котировок этой компании.

Ожидания рынка 22 ноября

Сегодня на рынок опять вышли политические тяжеловесы такие как Председатель ЕЦБ Кристин Лагард или Председатель КНР Си Цзиньпин, и они со всех сил словесными интервенциями пытаются успокоить рынки. И сегодня им это в какой-то мере удается это сделать. По крайней мере все европейские индексы дружно прибавляют от 0,1% в Италии и Германии до 1% в Великобритании. Также Европа пытается радоваться макроэкономическим данным по PMI, которые оказались лучше ожиданий. Правда, эта радость относительна, поскольку цифры по PMI оказались хоть и лучше ожиданий аналиткиков, но все же по-прежнему на отметках гораздо ниже уровня в 50 пунктов.

Фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в первой половине дня в небольшом плюсе, и можно констатировать, что пока обстановка совершенно спокойная и безоблачная. Однако расслабляться явно рано, так как в 17-45 появятся данные по промышленному, сервисному и композитному PMI уже по американской экономике. И участники рынка однозначно будут внимательно следить за этими прогнозными индикаторами. Успокаивает только одно — аналитики все же прогнозируют рост этих показателей, и мы должны увидеть цифры, уверенно превышающие отметку в 50 пунктов. Ну что ж, будем надеяться, что мы увидим цифры по крайней мере не хуже предыдущих. Если так и будет, то это однозначно станет поддержкой для рынка в целом.

Кроме этого, чуть позже, в 18-00 мск, выйдут данные по индексу уверенности потребителей Мичиганского университета. С этой стороны вроде бы тоже никто опасностей не видит. Значение этого индекса и так находится на вполне комфортном достаточно высоком уровне выше 95 пунктов, а аналитики ожидают еще его незначительного повышения.

Так что пока пятница выглядит вполне спокойным, умеренно позитивным днем. И если никто ничего плохого из политиков не скажет, то у нас есть все шансы увидеть позитивное закрытие недели с небольшим ростом в пределах нескольких десятых долей процента.