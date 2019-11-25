Новостной фон, да и макроэкономическая статистика никак не способствуют тому, чтобы спешить с покупками бумаг. Впрочем, весомых поводов продавать пока тоже нет, так что инвесторы занимают выжидательную позицию.

На сегодняшний день, это, пожалуй, лучший вариант. И вот почему. Большинство раздражающих рынки факторов так или иначе, но отошли на второй план. Американо-китайские переговоры в очередной раз затягиваются, но теперь уже на фоне куда более мягкой риторики – стороны не обвиняют друг друга во всех тяжких, предлагая те или иные варианты разрешения проблемы, хотя по факту и не спешат что-то делать. В Европе не то, чтобы тишь, да благодать, но образовалось некое болото. Brexit перестал будоражить умы экспертов и инвесторов, а макроэкономические данные никак не дают повода для радости. Азия находится под прессингом событий в Гонконге и сообщений о замедлении экономик Китая и Индии.

На этом фоне единственным рынком, где хоть что-то происходит, остается российский. Подавляющее количество корпоративных отчетов отечественных компаний, публиковавшихся последнее время, выглядели вполне достойно. К тому же заскучать участникам торгов не давали отдельные шумные истории – то с «Яндексом», то с продажей крупного пакета «Газпромом» заметой доли своих акций. В итоге, как мы уже сказали, настроения, вроде бы, неплохие, но вот расти дальше, пока остальной мир топчется на месте, как-то страшно. Кратковременный пробой индексом МосБиржи уровня в 3000 п. с последующим откатом вниз скорее напугал инвесторов, нежели придал им уверенности. Так что в поисках новых идей для покупок эксперты теперь рассматривают кредитно-денежную политику Центробанков, надеясь услышать хотя бы устные заверения, что программы стимулирования рынков, читай – залития в них ликвидности, продолжатся и дальше. За прошлую неделю «долларовый» индекс РТС вырос на 0,41%, остановившись на отметке в 1455,42 п., а «рублевый» индекс МосБиржи прибавил почти те же самые 0,45%, зафиксировавшись на 2947,68 п.

Стоимость углеводородов в отсутствие ставшего уже почти привычным форс-мажора в виде атак на нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и иными обострениями на Ближнем Востоке, оказалась под влиянием по сути единственного фактора – статистики по изменению запасов нефти. А этого оказалось достаточно лишь для появления на рынке заметой волатильности, но никак не для формирования внятного тренда. Так что за прошедшую неделю североморская BRENT прибавила скромные 0,28% и по состоянию на 7:00 мск. фьючерсы на неё торгуются на уровне 63,56 долл./барр., а техасская WTI за это время потеряла 1,16% и стоит в этот момент 57,88 долл./барр.

Примерно столь же невнятно вела себя на прошедшей неделе и отечественная валюта. Факторы, способные поддержать рубль, будь то внешнеполитический фон, налоговый период или хорошая макроэкономическая статистика, уже ушли, но и падать пока не от чего – удивительная стабильность рубля, проявленная им за последние месяцы, работает сейчас на него, не провоцируя инвесторов на продажи. В 7:05 утра по Москве доллар на рынке Форекс стоит 63,85 руб., евро — 70,35 руб.

Фьючерсы на основные индексы показывают с утра слабо положительную динамику. Сырьевые же фьючерсы и вовсе стоят на месте. Учитывая нейтральный в целом внешнеполитический и макроэкономический фон сегодня можно ожидать умеренно позитивного открытия торгов на российских биржах. Дальнейшее же направление движения будет определяться уже выходящими в течение дня новостями, среди которых, впрочем, не ожидается чего-то действительно весомого.