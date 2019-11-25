В минувшую пятницу ЦБ представил статистику по банковскому сектору за октябрь – цифры указывают на значительное замедление роста розничного кредитования. Хотя мы прогнозировали, что в октябре рост кредитов замедлится до 1,2% м/м против + 1,6% м/м в 3К19, фактический показатель роста оказался еще ниже и составил всего 0,9% м/м. Мы считаем, что эта цифра свидетельствует об эффективности новых макропруденциальных мер ЦБ, введенных с октября этого года и направленных на контроль над долговой нагрузкой домохозяйств.

Таким образом, замедление роста розничного кредитования указывает на то, что сильное ускорение роста оборота розничной торговли до 1,6% г/г в октябре было вызвано, главным образом, динамикой доходов, и сейчас главным драйвером роста потребления, судя по всему, становится ускорение роста бюджетных расходов. Рост розничных депозитов, который оказался ниже наших ожиданий в октябре и составил +8,6% г/г в рублевом выражении (что ниже 8,9% г/г за сентябрь), в целом подтверждает мнение о том, что домохозяйства по-прежнему больше ориентированы на потребление, чем на сбережения.