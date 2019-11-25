Правительство обсуждает критерии того, как израсходовать средства ФНБ: позитивно
Как сообщают российские СМИ, российское правительство разрабатывает ряд критериев, которые будут определять порядок инвестирования средств ФНБ.
В числе предложенных критериев следующие: 1) доля средств ФНБ в проекте не должна превышать 20% финансирования, 2) возврат на инвестиции по одобренным проектам должен быть не ниже доходности ОФЗ.
Учитывая эти два критерия, складывается впечатление, что правительство не планирует активно использоваться средства ФНБ для стимулирования инвестиций и, скорее всего, эти деньги будут доступны только для весьма ограниченного числа крупных проектов сырьевого сектора, по которым правительству будет вполне комфортно передать свои фонды крупным российским инвесторам.
Мы считаем это знаком продолжающегося ужесточения бюджетной политики и, следовательно, считаем этот шаг ПОЗИТИВНЫМ с точки зрения обеспечения стабильности макроэкономических показателей России.
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