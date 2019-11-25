Компания МТС (MTSS RX, MBT US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о подписании обязывающего соглашения с Telco Solutions и Investments LLC (подконтрольной азербайджанскому оператору Bakcell) о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине за 734 млн долл. (включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн), что предполагает EV на уровне 848 млн долл. В связи со сделкой совет директоров МТС рекомендовал выплатить специальные дивиденды в размере 13,25 руб. за акцию (26,5 руб. за АДР), что предполагает дивидендную доходность 4,3%. Дата закрытия реестра назначена на 10 января 2020 г.

Сделку ожидали на рынке после недавних сообщений в СМИ, и ее цена соответствует ожиданиям (в июле в украинских СМИ речь шла о цене сделки на уровне 700 млн долл.). Совокупная сумма дополнительных дивидендов, которые эквивалентны 56% цены сделки, превзошла наши весьма умеренные ожидания (мы прогнозировали примерно 20% от сделки). Таким образом, мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для МТС.

АФК Система, которой принадлежит 50% МТС, получит примерно 13 млрд руб. в качестве дивидендов, что эквивалентно примерно 5,8% чистого долга корпоративного цента (222 млрд руб. на конце 2К19). Учитывая высокую вероятность того, что дивиденды будут направлены на сокращение долга, мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для АФК Система.

Чуть позже сегодня МТС проведет ежегодный День инвестора в Москве, в ходе которого предоставит больше информации о продаже украинского актива и объявит новую стратегию на 2020-2022 гг.