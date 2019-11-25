В пятницу российские суверенные еврооблигации вновь завершили день в плюсе. Этому способствовало временное снижение доходности UST10 днем до 1,75%, а рост доходности базового актива в четверг так и не был учтен в котировках бумаг. Общий фон на рынках был скорее позитивным, цены на нефть оставались на локальных максимумах – около 64 долл./барр. Впрочем, после сильного роста в предыдущие дни в пятницу рост был умеренным – на 0,1–0,5 п.п. от номинала. По итогам недели в лидерах были длинные выпуски, их доходности снизились на 14–19 б.п., при этом такое сильное снижение доходности происходило в том числе за счет сужения спредов, хотя существенного повода для оптимизма не было. На среднем участке кривой доходности упали на 3–9 б.п. Доходности вдоль всей кривой сейчас находятся на минимумах, как и z-спреды российских евробондов. При этом вновь отметим, что российские еврооблигации показывали опережающую динамику в сравнении с бумагами других стран ЕМ. Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным сценарием заключение первой фазы сделки США и Китая. В среднесрочной перспективе это может привести к новому скачку доходности UST10 вверх, что, в свою очередь, является фактором риска для российских евробондов, и мы рекомендуем закрывать позиции в длинных бумагах.

По итогам недели длинные бумаги Газпрома заметно подорожали, суборды частных банков – в минусе. В пятницу, как и в целом на прошлой неделе, динамика на рынке корпоративных евробондов была достаточно вялой. В нефтегазовом секторе рост на 0,2–0,4 п.п. показали длинные выпуски Газпрома, а за неделю они подорожали на 0,4– 0,9 п.п., тогда как другие бумаги были стабильны. Евробонды госбанков также в пятницу и по итогам недели почти не менялись в цене, только VEBBNK’25 (YTM 3,6%) прибавил 0,2 п.п. Суборд ALFARU’30 (YTC 5,5%), который заметно упал на новости о доразмещении выпуска, в пятницу все же прибавил 0,2 п.п. от номинала. За неделю его цена снизилась на 0,4 п.п., и, на наш взгляд, выпуск постепенно может отыграть это снижение. Также по итогам недели снизились в цене и суборды SOVCOM30 (YTC 6,8%) и HCFBRU’perp (YTC 8,4%) на 0,3–0,4 п.п. В металлургическом секторе изменения были незначительными.