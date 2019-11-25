По состоянию на утро пятницы остатки средств банков на корсчетах в ЦБ увеличились до 2,78 трлн руб., тогда как объем свободных резервов, накопленный ими с начала текущего периода усреднения, составил около 84 млрд руб. Эти средства будут использованы банками сегодня для уплаты НДС и НДПИ. По нашим оценкам, отток ликвидности из системы в результате их перечисления в бюджет может составить порядка 850–900 млрд руб. Учитывая, что имеющийся у банков запас свободных средств выглядит довольно скромно, сегодняшняя уплата налогов наверняка подтолкнет однодневные ставки вверх. Между тем в четверг российские компании платят налог на прибыль, а следующий период усреднения стартует 4 декабря.

В связи с этим можно предположить, что спрос на ликвидность сохранится в течение всей ближайшей недели, и по этой причине на завтрашнем аукционе недельных депозитов ЦБ наверняка существенно уменьшит лимит.

В пятницу средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила 6,52% (+4 бп по сравнению с четвергом). Однако закрытие произошло заметно ниже – на отметке 6,25% (-75 бп). Индекс RUSFAR снизился на 3 бп, до 6,45%. Ставки FRA практически не двигались, в то время как кривая процентных свопов сместилась вниз на 1–2 бп. Ставки NDF закрылись небольшим снижением, ставки кросс-валютных свопов завершили день почти без изменений.