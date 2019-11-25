Рынок ОФЗ за прошлую неделю практически полностью отыграл коррекцию, которая наблюдалась 11-15 ноября – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. – до 6,13% годовых, 10-летних – на 9 б.п. – до 6,38% годовых. Напомним, что драйвером для возобновления покупок послужило заявление помощника президента Андрея Белоусова относительно возможности снижения ключевой ставки до 5% при координации между регулятором и правительством. Также, выступая в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ по-прежнему сохраняется.

Мы сохраняем ожидания по снижению ключевой ставки 13 декабря на 25 б.п. – до 6,25% и в 1 квартале 2020 года – до 6,0%, что предполагает снижение доходности 10-летних ОФЗ до 6,25% годовых (потенциал 13 б.п.). Ввиду ограниченно потенциала снижения доходности длинных госбумаг сохраняется спрос на линкеры и флоутеры, которые Минфин достаточно успешно размещал в течение последних недель. Текущая вмененная инфляция по линкерам в размере 3,0%-3,15% остается интересной для стратегии buy&hold. Котировки нового флоутера серии 24020 отражают снижение ставки до 6%, в результате чего могут быть интересны для хэджирования риска сохранения ставки на текущем уровне.