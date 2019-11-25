Сегодня утром МТС объявили о подписании c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающего соглашения о продаже своего украинского телекоммуникационного бизнеса (работает под брендом Vodafone). В рамках соглашения МТС получит $734 млн (из них $84 млн составит отложенный платеж), что соответствует оценке украинского бизнеса компании для сделки в $848 млн (с учетом долга).

Данные о сумме и сторонах сделки соответствуют появившейся осенью в прессе информации о возможной продаже актива, а в начале ноября стало известно, что Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на проведение сделки. Таким образом, продажа актива не является сюрпризом для рынка.

Подразделение МТС на Украине показывало хорошие результаты — двузначные темпы роста выручки и рентабельность по EBITDA выше 50%, но на его долю приходилось менее 10% консолидированной выручки и EBITDA компании. Долг украинского актива не раскрывался.

МТС также сообщили, что совет директоров рекомендовал выплатить специальные дивиденды на сумму 26,5 млрд руб. за 9М19 с учетом сделки и финансовых результатов компании. Таким образом, после выплаты дивидендов чистый приток ликвидности в компанию составит 15 млрд руб. (20 млрд руб. с учетом отложенного платежа). По итогам 3К19 соотношение "долг/EBITDA" МТС с учетом капитализированных обязательств по лизингу составляло 2,4.

С точки зрения кредитного качества МТС продажа качественного, но в целом непрофильного актива нейтральна для котировок бумаг компании. С одной стороны, сокращается географическая диверсификация компании, с другой — долговая нагрузка компании несколько снизится.

Выпуск МТС-23 торгуется с доходностью 3,1% (Z-спред 155 б. п.).