Теханализ Мосбиржи: цели роста и коррекции на ближайшее время
После взрывного роста котировки формируют откат от сопротивления 106,2 руб. Но большая часть просадки сегодня выкуплена. Ориентируясь на перекупленность акций согласно обоим осцилляторам RSI и Stochastic, в ближайшие сессии акции могут все-таки скорректироваться, однако в моменте прогнозировать динамику затруднительно. Прямых сигналов на продажу, кроме отката, не зафиксировано.
Быстрая линия MACD отскочила наверх от сигнальной, то есть потенциальный сигнал на продажу не реализовался. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 30 равноускорено растет, обновляя свой годовой максимум. Позитив усиливается выходом котировок за пределы среднесрочного up-тренда (синие линии) наверх. Однако дальнейший рост не гарантирован, поэтому нет проблем протестировать данную линию, а возможно даже попытаться вернуться ниже нее в перспективе недели-двух.
Для совершения краткосрочных сделок рекомендуется ориентироваться на сопротивление 106,2 руб., либо на линию поддержки в виде верхней границы среднесрочного бычьего тренда (актуальное значение 103 руб.). В целом краткосрочная картина с учетом локального перегрева бумаг осторожно позитивная.
Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Котировки ускорили среднесрочную фазу роста, вырвавшись за пределы ее прежних границ наверх. Но закрепления над данной линией на недельном графике пока не произошло.
Осцилляторы в зонах перекупленности (факторы коррекции). Для большей уверенности в начале коррекции можно дождаться сигналов на продажу по RSI или Stochastic, однако на текущий момент предпосылок для глубокой просадки нет. Даже если в обозримой перспективе бумаги вернутся ниже 100 руб., то фаза роста все равно останется в силе.
Уровни поддержки: 100,5 / 97,8 / 95,6 / 93,75
Уровни сопротивления: 106,2 / 111 / 115,6
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