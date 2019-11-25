Техническая картина по S&P500 выглядит смешанной, что осложняет перспективы роста
Фондовый рынок 22 ноября закрылся небольшим ростом, проведя маловыразительные торги. S&P500 прибавил 0,22%, добравшись до 3110 пунктов. Финансовые компании и производители дискреционных товаров показали наилучший рост, тогда как сектора недвижимости и энергетики упали.
Вашингтон и Пекин дали позитивные комментарии относительно предварительного соглашения о взаимной торговле. Успешные данные, характеризующие состояние американской экономики, ослабили беспокойство инвесторов. В то же время президент Трамп, признавший, что переговоры продвигаются хорошо и близятся к соглашению, высказал мнение, что сделка не должна быть равной и должна благоприятствовать США в силу отсутствия баланса в торговом сальдо.
Мировые фондовые площадки торгуются сегодня в зеленой зоне в надежде на прогресс в американо-китайских торговых переговорах. Инвесторы позитивно реагируют на решение Китая ужесточить наказание за нарушения в области прав интеллектуальной собственности. Вопросы защиты интеллектуальной собственности одни из ключевых в диалоге между США и КНР. Так что упомянутые поправки в китайское законодательство могут свидетельствовать о готовности Пекина идти на уступки, что увеличивает шансы на заключение внешнеторгового соглашения.
Спрос на безопасные активы умеренный. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,80%. Золото снижается к $1450 за унцию. Нефть марки Brent торгуется у $63,5 за баррель, без существенных изменений. Таким образом, аппетит к риску присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии попытается подняться и закрепиться выше 3100 пунктов.
Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, но, учитывая, что ситуация в экономике не продемонстрировала значительных изменений со времени его последнего появления на публике, ожидать сенсаций не приходится. Скорее всего, Пауэлл сохранит осторожно оптимистичный настрой в отношении состояния экономики и подтвердит намерение взять паузу в снижении ставки.
После закрытия основной сессии за квартал отчитается производитель одежды PVH. Консенсус предполагает рост выручки благодаря высокому спросу на продукты основных брендов компании Calvin Klein и Tommy Hilfiger в Европе. Однако EPS, как прогнозируется, упадет на 6%. Главными вопросами для инвесторов будет влияние на бизнес компании протестов в Гонконге и туристического трафика в США.
Техническая картина по S&P500 выглядит смешанной, что осложняет перспективы роста. Индекс больше не показывает признаков перекупленности по RSI. В то же время индикатор MACD посылает негативные сигналы, что может говорить о слабеющем моменте. Это означает, что коррекция может возобновиться. Потенциальными уровнями поддержки выступают отметки 3070 и 3025 пунктов. В случае тестирования и успешного удержания этих уровней индекс способен показать более уверенную позитивную динамику.
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