На прошлой неделе на глобальных рынках происходила консолидация. Котировки акций умеренно корректировались, также умеренно снижались ставки по гособлигациям США. Такое движение в целом объяснялось тем, что опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС США не дали никакой новой информации (по всей видимости, на ближайшем заседании американский регулятор оставит ставку неизменной), при этом по теме торговых переговоров США и Китая поступали противоречивые сообщения. Ставки по 10-летним гособлигациям США снизились на 6 б.п., до 1,77%. Индексы еврооблигаций развивающихся рынков умеренно подросли: Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia прибавили по 0,2%.

На рублевом долговом рынке продолжилась преимущественно боковая динамика, при этом ставки по ОФЗ умеренно снижались после коррекции на рынке на предшествующей неделе. Индекс гособлигаций МосБиржи прибавил 0,5%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи – 0,2%.

В ближайшее время на аппетит к риску глобальных инвесторов сильное влияние будут оказывать ожидания результатов торговых переговоров США и Китая.

Рублевый долговой рынок выглядит привлекательным благодаря благоприятным внутренним факторам: высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев. Наиболее интересно выглядят корпоративные облигации, спреды по которым расширились ввиду того, что ОФЗ показывали в последние недели более быстрое снижение ставок. В ближайшее время спреды по корпоративным облигациям могут продемонстрировать сужение (и соответствующий ценовой рост).

Рубль

На прошлой неделе общей динамики среди валют EM снова не было. Индекс валют EMCI снизился на 0,6%, рубль умеренно скорректировался, на 0,2%.

На ближайшую перспективу мы сохраняем целевой диапазон торгов в рубле на уровне 63,2-64,2 за доллар. При этом основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков, на что могут повлиять новости по торговым переговорам США и Китая, а также монетарной политике глобальных центробанков.