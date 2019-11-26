Рынок ОФЗ продолжит консолидацию в отсутствие новых идей
Котировки ОФЗ после восстановления к максимумам года на прошлой неделе в понедельник перешли к консолидации – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. – до 6,16% годовых, 10-летних – на 2 б.п. – до 6,4% годовых.
До заседания Банка России 13 декабря остается около 3 недель – рынки уже отражают среднесрочный потенциал снижения ставки до 6%, в результате чего оставшееся время до заседания рынок госбумаг проведет в боковом движении (в отсутствии новых вводных от ЦБ). Вместе с тем, мы по-прежнему ожидаем, что сохранение мягкой риторики регулятора позволит опустить доходность 10-летнего бенчмарка до 6,25% годовых.
По «чистому» размещению Минфин уже выполнил свой план по заимствованиям на текущий квартал (162 млрд. руб.), разместив бумаг на 172,8 млрд. руб. При этом выпуск ОФЗ 26210 на 150 млрд. руб. погашается 11.12.2018 при остатке объема гросс размещений в размере 140 млрд. руб В этом ключе давления на рынок со стороны первичного предложения наблюдаться не будет.
Вместе с тем, в конце года есть вероятность фиксации прибыли инвесторами (нерезидентами) в случае более «ястребиных» комментариях ЦБ по итогам заседания. Локальные инвесторы также могут начать пересматривать свои портфели, увеличив доли менее волатильных линкеров и флоутеров.
Рынок ОФЗ продолжит консолидацию в отсутствие новых идей.
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