В пятницу 29 ноября Транснефть объявит финансовые результаты по МСФО за 3к19.

По нашим оценкам, в отчетном периоде EBITDA компании незначительно выросла по сравнению с предыдущим кварталом (+4%) благодаря снижению операционных затрат (-1% к/к) и повышению выручки (+1% к/к). Чистая прибыль могла снизиться на 41% к/к вследствие отражения резерва на сумму 21,6 млрд руб. на выплату компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба, а также эффекта высокой базы (во 2к19 Транснефть отразила выручку от продажи Новороссийского зернового терминала в размере 16,2 млрд руб.). С учетом корректировки на перечисленные факторы чистая прибыль компании в 3к19 повысилась, по нашим оценкам, на 18% к/к. Существенной реакции со стороны рынка на публикацию финансовой отчетности мы не ожидаем, поскольку о своем согласии выплатить компенсации за ущерб в связи с инцидентом на нефтепроводе Дружба в размере 15 долл./барр. компания уже объявляла ранее. Наша оценка прогнозной цены акций Транснефти на 12-месячном горизонте составляет 215 тыс. руб., что предполагает полную доходность в 30%. В отношении данной бумаги мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Незначительный рост выручки: повышение выручки от транспортировки нефти компенсирует сокращение продаж нефти и нефтепродуктов. По нашим оценкам, в 3к19 выручка Транснефти от транспортировки нефти и нефтепродуктов повысилась на 4% к/к благодаря росту экспортных поставок на 8% к/к после возобновления в полном объеме работы трубопровода Дружба. Выручка от реализации нефти и нефтепродуктов сократилась, по нашим расчетам, на 10% вследствие соответственного снижения цены на нефть, в то время как выручка от предоставления стивидорных, портовых и транспортных услуг повысилась на 4% к/к за счет роста погрузки сырой нефти (+12% к/к). В результате, по нашим оценкам, общая выручка компании в 3к19 повысилась на 1% к/к, до 263,2 млрд руб.

Снижение операционных затрат позитивно отражается на размере EBITDA. По нашим расчетам, в 3к19 ремонтно-эксплуатационные затраты Транснефти и затраты на закупку материалов выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 34% и 20% соответственно вследствие увеличения прокачки и роста себестоимости работ и услуг. Затраты на оплату труда и энергоснабжение, как мы полагаем, существенно не изменились (+1% и +2% к/к соответственно). В то же время себестоимость продаж (затраты на закупку нефти), как ожидается, снизилась на 10% к/к вслед за коррекцией цен на нефть. По нашим оценкам, общие расходы компании сократились на 1% к/к, что должно было оказать поддержку EBITDA, которая, по нашим расчетам, повысилась на 4% к/к, до 122,8 млрд руб.

Снижение чистой прибыли на 41% к/к вследствие отражения резерва на выплату компенсаций в связи с инцидентом на нефтепроводе Дружба. По нашим оценкам, в 3к19 чистая прибыль Транснефти сократилась на 41% к/к, до 33,1 млрд руб., вследствие отражения резерва на сумму 21,6 млрд руб. на выплату компенсаций в связи с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба. Напомним, что совет директоров Транснефти согласился выплатить компенсации пострадавшим сторонам в размере до 15 долл./барр. Также следует учитывать тот факт, что во 2к19 Транснефть показала разовый доход от продажи Новороссийского зернового терминала в размере 16,2 млрд руб. С поправкой на упомянутые факторы чистая прибыль компании выросла, по нашим расчетам, на 18% к/к. Мы также ожидаем увидеть прибыль от курсовых разниц в размере 1,8 млрд руб. (против убытка на 2,2 млрд руб. за 2к19) и увеличение убытка от участия в аффилированных компаний до 3,9 млрд руб. (против 2,4 млрд руб. во 2к19). По нашим оценкам, за 2019 г. компания выплатит дивиденды в пересчете на акцию в размере 12 645 руб. (доходность 7,3%), исходя из коэффициента дивидендных выплат в 50% чистой прибыли по МСФО (скорректированной на разовые неоперационные расходы) и резерва на общую сумму около 330 млн долл. на выплату компенсаций в связи с инцидентом на нефтепроводе Дружба. Согласно нашим расчетам, в 3к19 свободный денежный поток Транснефти, скорректированный на изменения в оборотном капитале, увеличился до 39,4 млрд руб. против 20,6 млрд руб. во 2к19, что отражает позитивный эффект от роста операционной рентабельности, снижения налоговых расходов и небольшого сокращения операционных затрат.



