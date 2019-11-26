Банк “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА) завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Согласно нашему прогнозу, сильная динамика основного дохода будет нейтрализована негативным торговым убытком, что приведет к снижению чистой прибыли на 9% г/г при ROAE 9,8%. Банк “Санкт-Петербург” уже опубликовал свои финансовые результаты за 3К19 по РСБУ. Учитывая это, негативная динамика торгового убытка в 3К19 не станет сюрпризом для рынка, однако для инвесторов это остается поводом для опасений. В то же время при 0,27x P/BV и 2,3x P/E 2020П (дисконт 1821% к средним мультипликаторам за последние два года) мы считаем, что рынок уже учел самый негативный сценарий в котировках. В ходе телефонной конференции банк, вероятно, представит обновленный прогноз на 2019 г. и предварительные ожидания на 2020 г.

Прогноз показателей за 3К19

Мы ожидаем, что чистый процентный доход в 3К19 вырастет на 5% г/г и на 9% к/к до 5,8 млрд руб. (ЧПМ вырастет на 0,4 п. п. к/к до 3,9%) на фоне возобновления роста корпоративного кредитования (+8% к/к) и продолжающегося роста розничных кредитов (+7% к/к). Согласно нашему прогнозу, комиссионный доход вырастет на 30% г/г, продолжив тренд, начатый в 2К19. В то же время, хеджирование процентного риска, вероятно, приведет к убытку по торговым операциям в размере 0,4 млрд руб. в 3К19, исходя из цифр по РСБУ. Мы ожидаем, что отчисления в резервы в 3К19 составят 1,7 млрд руб., что на 26% ниже г/г при стоимости риска 1,8% в 3К19 (0,7 п. п. г/г), что соответствует среднему значению прогнозного диапазона на 2019 г. Мы ожидаем, что операционные расходы за 3К19 составят 3,3 млрд руб., что на 5% выше г/г (и соответствует годовому прогнозу). В итоге чистая прибыль составит 1,9 млрд руб. (-9% г/г и — 13% к/к при ROAE 9,8%), что на 5% ниже консенсуспрогноза, главным образом, на фоне более консервативных ожиданий по торговым операциям.