Прогноз результатов "Аэрофлота" за III квартал по МСФО: EBITDA выросла на 10% г/г
В пятницу, 29 ноября, Аэрофлот объявит финансовые результаты по МСФО за 3к19.
Мы ожидаем, что компания продемонстрирует сильные показатели благодаря росту доходности и ослаблению давления со стороны топливных затрат.
Что касается операционных результатов, в 3к19 пассажиропоток и пассажирооборот Аэрофлота выросли всего на 7% г/г вследствие замедления роста мощностей в этом году.
Однако более низкие темпы роста авиапарка компании в сочетании с улучшением конъюнктуры внутреннего рынка могли привести к повышению тарифов на авиаперевозки. По нашим оценкам, общая доходная ставка операций Аэрофлота в 3к19 повысилась на 1% г/г. При этом более активный рост доходности внутренних перевозок нивелировался снижением доходности международных перевозок вследствие ослабления евро на 6% г/г.
С точки зрения расходов наиболее значимым событием, как мы ожидаем, станет сокращение топливных затрат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост которых в 2018 г. явился главным фактором давления на показатели компании. По нашим расчетам, в 3к19 цены на авиатопливо опустились до 43 500 руб./т (-10% г/г). Однако позитивный эффект от снижения цен на топливо частично нивелировался ростом аэропортовых сборов.
По нашим оценкам, EBITDA Аэрофлота за 3к19 составила 76 млрд руб., повысившись на 10% г/г, а выручка достигла 214 млрд руб. (+7% г/г).
С учетом того, что для авиакомпаний третий квартал является важнейшим периодом года, мы полагаем, что сильные финансовые показатели могут способствовать восстановлению интереса к Аэрофлоту со стороны инвесторов. В связи с этим мы считаем последние дни перед публикацией отчетности удачным моментом для покупки акций компании. Мы подтверждаем оценку прогнозной цены акций Аэрофлота на 12-месячном горизонте в 130 руб. (соответствует полной доходности 29%) и рекомендацию Покупать в отношении данной бумаги.
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