Фондовые индексы США 25 ноября закрылись на рекордных максимумах. S&P500 прибавил 0,75%, достигнув нового для себя пика 3133,6 пункта. Инвесторы продолжали реагировать на позитивные новости о развитии торговых отношений США и Китая. Одним из катализаторов роста стало решение китайских властей ужесточить законодательство в части защиты интеллектуальной собственности.

Покупки акций также были поддержаны активизацией сделок по слияниям и поглощениям. Брокер Charles Schwab согласовал условия покупки конкурента TD Ameritrade, а люксовый гигант LVMH договорился о цене приобретения Tiffany & Co.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня в небольшом плюсе на фоне противоречивых сигналов с переговорного процесса между Штатами и Китаем. Среди позитивных новостей стоит отметить сообщение Минторга КНР о телефонном разговоре между главными переговорщиками. Инвесторы расценили продолжение диалога как свидетельство продвижения к согласованию условий первой фазы сделки. В то же время омрачают картину сообщения Reuters о недостаточных шансах на подписание второй фазы сделки до выборов 2020 года, поскольку стороны не могут преодолеть противоречия по ключевым вопросам.

Умеренный спрос на безопасные активы сохраняется, хотя торги 25 ноября явно проходили в режиме risk-on. Облигации накануне выросли в цене, а сегодня не показывают выраженной динамики. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,75%. Золото опускается к $1450 за унцию. Нефть марки Brent остается у $63,5 за баррель. Таким образом, аппетит к риску неустойчив. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 может скорректироваться к 3100 после достижения максимума.

Сегодня выйдут важные для экономики данные о потребительской уверенности за ноябрь и статистика продаж новых домов в октябре. Настроения потребителей особенно значимы в преддверии праздничного сезона распродаж, так как в условиях подавленного торговыми войнами бизнеса потребление остается единственным драйвером роста экономики. Ожидается, что, благодаря позитивным сигналам с торгового фронта и достижению фондовым рынком новых максимумов, потребительская уверенность повысится. Продажи новых домов, согласно консенсусу, должны были вырасти, однако недавние негативные прогнозы представителей ритейла строительных товаров, в частности Home Depot, говорят о том, что результат может оказаться хуже ожиданий.

До открытия рынка сегодня отчитаются ритейлеры Dollar Tree и Best Buy Co. Консенсус предполагает рост выручки Dollar Tree благодаря успешному привлечению клиентов. Инвесторов будет интересовать прогноз менеджмента на праздничный сезон. Отчетность Best Buy способна положительно отразиться на акциях компании. Консенсус предполагает рост выручки на 1% и повышение EPS почти на 12%. Компания предпринимает усилия для борьбы с негативным влиянием импортных тарифов через снижение зависимости своих затрат от китайских поставщиков, что благоприятно для маржинальности. Кроме того, высокий спрос на новые модели iPhone может позволить компании представить сильный прогноз на следующий квартал.

После закрытия ожидаемым ростом выручки благодаря спросу на облачные решения отчитается Box. Однако акции компании остаются под давлением из-за сложностей с улучшением маржинальности, поэтому для инвесторов более важен прогноз.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной, что осложняет перспективы роста. Достижение новой вершины не подкрепляется максимумом по RSI, указывая на «медвежью» дивергенцию и усиливая вероятность коррекции. Индикатор MACD также посылает негативные сигналы, что сигнализирует о слабости момента. Таким образом, коррекция может возобновиться. Уровнями поддержки для S&P500 остаются отметки 3070 и 3025 пунктов. В случае тестирования и успешного удержания этих уровней индекс способен возобновить рост, который может стать более устойчивым.