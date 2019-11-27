Российский рынок акций во вторник проявил очевидную слабость по сравнению с другими фондовыми площадками развитых и развивающихся стран. В частности, американский индекс S&P 500 обновил исторические максимумы. Кроме того, был проигнорирован рост цен на нефть. Индекс МосБиржи полностью отыграл весь рост трех последних сессий.

Вероятно, частично отставание стоит списать на вступление в силу итогов ребалансировки индекса MSCI, которое произошло по результатам вчерашней сессии. По этой же причине на аукционе закрытия мы видели резкий рост оборотов торгов. В сумме по итогам сессии наторговали на 87,2 млрд руб. Это максимальный объем с июня и третий результат в течение всего 2019 г.

Снижение на рынке акций главным образом наблюдалось в наиболее ликвидных бумагах. Индекс голубых фишек во вторник упал на 0,92%, тогда как индекс акций компаний средней и малой капитализации просел лишь на 0,21%. Спред между первым и вторым эшелоном сокращается с момента разворота рынка от исторических максимумов, 7 ноября. То есть на падении менее ликвидные инструменты выглядят привлекательней.

Вместе с тем фактор MSCI и охота за более высокой дивидендной доходностью привели к тому, что в акциях крупных компаний начал снижаться спред между обыкновенными (АО) и привилегированными (АП) бумагами. В частности, соотношение АО и АП в Сбербанке опустилось до минимума за последние 10 лет — 1,09. В Татнефти соотношение сейчас находится около исторических минимумов — 1,08. В текущей ситуации потенциал для опережающей динамики АП в Сбербанке и Татнефти выглядит исчерпанным. Из-за более высокой ликвидности АО и их присутствия в международных индексах справедливые значения соотношения, на мой взгляд, должны быть в районе 1,10–1,15.

Цены на нефть Brent во вторник прибавили 1% и поднялись выше $64. Стоимость бочки в рублях выросла до 4100, создавая благоприятный фон для акций нефтяного сектора РФ. В качестве ближайшего локального ориентира по Brent выделяю район $65,5–65,7. Среднесрочный взгляд остается умеренно позитивным.

Конкретно сегодня с утра нефтяные фьючерсы снижаются (-0,3%), что вызвано статистикой по запасам нефти и бензина в США от API. Запасы выросли больше ожиданий, что традиционно негативно воспринимается рынком. Тем не менее на прошлой неделе мы видели, как после статистики API затем выходили бычьи цифры от Управления энергетической информации (EIA), улучшив настроения участников.

В нефтяном секторе сильный отчет за III квартал накануне опубликовал Лукойл. Снижение выручки как в годовом, так и в квартальном выражении связано со снижением цен на нефть. Тем не менее даже в условиях ухудшения конъюнктуры Лукойл сумел в годовом выражении нарастить EBITDA, чистую прибыль и, что самое важное, свободный денежный поток, к которому привязаны дивиденды.

С учетом действующей дивидендной политики дивиденды Лукойла по итогам 2019 г. могут оказаться в диапазоне 280–340 руб. на акцию, что по текущей цене предполагает доходность 4,6–5,6%. В совокупности с промежуточными выплатами (192 руб. в декабре) дивидендная доходность может достичь 8,7%.

Положительные среднесрочные ожидания сохраняются и по акциям Газпром нефти. Сейчас они просто консолидируются в боковом формате, но в случае преодоления области 425–430 руб. далее мы можем увидеть ускорение в сторону новых исторических максимумов. Одним из ключевых драйверов роста в бумагах выступает потенциальное увеличение дивидендов.

А вот в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза складывается крайне слабая техническая картина. Риски снижения бумаг выглядят высокими. В сентябре и октябре были сформированы две большие волны роста, которые в сумме привели к подъему бумаг практически на 100%. Каких-либо корпоративных новостей, которые могли бы оправдать столь мощное ралли, не появлялось. Ближайшие ориентиры внизу расположены около 42,7 руб. В целом же в среднесрочной перспективе падение ниже 40 руб. выглядело бы вполне оправданным.

В паре USD/RUB с прошлой недели мы наблюдаем за незначительной амплитудой колебаний. Торговый коридор составляет всего 50 копеек: 63,6–64,1. Причин для резкого роста волатильности пока не появляется. В перспективе до конца декабря шансы на умеренный рост курса доллара выглядят более высокими. Но для существенного девальвационного импульса, например выше 65–65,5, пока предпосылок не наблюдается, особенно с учетом положительных ожиданий по рынку нефти.

Несмотря на вчерашнее снижение, по индексу МосБиржи остается актуальным среднесрочный восходящий тренд. О реализации сценария более глубокого спуска можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860–2850 п. Пока же этого не произошло, основным раскладом является постепенный возврат в сторону максимумов.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчетности по МСФО за III квартал 2019 г. в АФК Система и Банке Санкт-Петербург.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник еще немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут всего лишь на 0,04%, нефть Brent в минусе на 0,3%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.