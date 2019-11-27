Во вторник высоколиквидные бумаги подешевели – трейдеры предпочли зафиксировать часть спекулятивной прибыли в преддверии выходного в США (Дань благодарения 28.11), а также под воздействием корпоративных новостей. Так, сообщения об отсутствии в федеральном бюджете РФ статей финансирования СПГ-проектов стали поводом к снижению по бумагам Новатэка (NVTK, —2.2%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 2.6%, НЛМК (NLMK) – на 2.1%, Татнефти (TATN) – на 1.7%, привилегированные акции Транснефти (TRNFP) – на 1.4%, обыкновенные акции МТС (MTSS) и Сбербанка (SBER) – на 1.3%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции МРСК Центра (MRKC) и МРСК Центра и Приволжья (MRKP) подорожали на 2.4%, МКБ (CBOM) – на 2.3%. Тем временем в минусе закрылись МОЭСК (MSRS, —4.0%), ТГК-2 (TGKB, —2.8%), М.Видео (MVID, —2.8%), Росинтер ресторантс (ROST, —2.6%).

Фондовые индексы США прибавили в среднем 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, азиатские находятся в среднем в небольшом плюсе.

Выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. В то время как оптимизм в отношении возможной торговой сделки между США и КНР укрепился после телефонных переговоров представителей двух стран, активность нерезидентов сегодня может сократиться из-за предстоящего выходного в США (в четверг торги в США проводиться не будут по случаю Дня благодарения).

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи 64.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.