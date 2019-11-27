Фьючерсы на фондовые индексы США начинают среду смешанной динамикой.

Фондовые индексы США повсеместно показывают бычьи фигуры. Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq обновляют максимумы, а Russell 2000 пробивает верхнюю границу коридора, в котором акции малых компаний находились с осени прошлого года. Более того, индикатор «ширины рынка» ADL, который сопоставляет число растущих и дешевеющих бумаг, начинает выправляться для компаний малой капитализации.

Так, в ралли акций участвует всё больше и больше небольших фирм. Компоненты Russell 2000 первыми начали снижаться ещё в прошлом году, не дожидаясь масштабной коррекции, и вот сейчас идёт попытка наверстать упущенное. Общая картина, однако, не поменялась: компании малой капитализации по-прежнему последними присоединяются к общему позитиву и по доходности смотрятся заметно слабее крупных корпораций.

При таких положительных сигналах рынка акций, происходящее в бондах может показаться странным. Недавняя просадка была мгновенно выкуплена, и гособлигации (GOVT) с корпоративными бондами инвестиционного рейтинга (LQD), похоже, вновь готовятся к росту. И это при том, что ФРС чётко дала понять: нового понижения ставки не будет.

В глаза бросается ещё и то, что облигации со спекулятивным рейтингом (HYG) уже почти полгода провели в боковом тренде. Сказываются опасения о чрезмерной закредитованности корпоративного сектора. Можно даже допустить сравнение мусорных бондов с крысами на корабле. Сейчас на борт они не торопятся.

Вообще, в защитных активах единства нет. Золото планирует вниз уже третий месяц, а японская иена дешевеет к доллару на ослаблении внешнеторговых рисков. Таким образом, из всех безопасных вложений масштабный уход в рисковые активы лучше всех пережили именно высокорейтинговые бонды.

Важная макроэкономическая статистика на сегодня – это базовые заказы на товары длительного пользования в США, предварительная оценка ВВП в третьем квартале, индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости, а также данные по потребительским расходам физлиц.

Что касается корпоративной отчётности, то финансовые результаты должен опубликовать производитель строительной и сельскохозяйственной техники Deere.