Глобальные рынки акций во вторник преимущественно выросли на очередной порции позитивных сигналов, касающихся хода торговых переговоров между США и Китаем. В частности, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с лидером КНР Си Цзиньпином, и процесс согласования торговой сделки между сторонами находится на заключительной стадии. На этом фоне индекс S&P 500 вчера поднялся на 0,2%, а FTSE 100 и Nikkei 225 прибавили 0,1–0,3%. Индекс Шанхайской фондовой биржи, как и индекс DAX закрылись практически без изменений. В то же время индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM снизился на 0,5%. Цена нефти Brent выросла на 1,0%, при этом вечером волатильность котировок повысилась на фоне публикации данных API о товарных запасах нефти в США, которые на прошлой неделе выросли на 3,6 млн барр., вопреки консенсус-прогнозу Bloomberg, предполагавшему снижение на 0,8 млн барр.

Доходности казначейских обязательств США вчера снизились еще на 2–3 бп. Фьючерсы на ставку ФРС по федеральным фондам закрылись на прежних уровнях. Член совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард во вчерашнем выступлении выразила обеспокоенность в связи с сохраняющимся отставанием инфляции от целевых 2%, заявив, что Федрезерву, возможно, имеет смысл перейти на таргетирование средней инфляции вместо точечного ориентира. Однако она также отметила, что считает текущие параметры денежно-кредитной политики ФРС отвечающими сложившейся ситуации и не видит необходимости в ее дальнейшей корректировке на данном этапе, поскольку, для того чтобы оценить эффект уже осуществленного смягчения, потребуется какое-то время. Ранее на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что, по его мнению, в нынешней фазе роста американской экономики, «стакан полон гораздо более чем наполовину». Он также подчеркнул, что Федрезерв будет внимательно отслеживать возможное появление негативных тенденций в экономике, которые могут потребовать «существенного пересмотра наших прогнозов»; в этом случае, по его словам, регулятор «будет реагировать соответствующим образом».

Индекс доллара (DXY) снизился на 0,1%, евро укрепился на 0,1% к доллару, тогда как британский фунт ослаб на 0,3%. Валюты развивающихся стран завершили день разнонаправленно: индийская рупия подорожала на 0,3%, тайский бат – на 0,1%, индонезийская рупия и китайский юань закрылись без изменений, южноафриканский ранд, бразильский реал, турецкая лира и мексиканское песо подешевели на 0,2-0,4%. Рубль подешевел на 0,1%, до 64,0 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM вырос до 1,9 млрд руб., приблизившись к среднедневному показателю за месяц.

Сегодня активность на рынке, вероятнее всего, будет невысокой, так как завтра в США празднуют День благодарения. Сегодня выйдет еще одна серия данных из США: ВВП за 3к19, личные доходы и расходы, заказы на товары длительного пользования и количество первичных заявок на пособие по безработице. Сегодня же ФРС опубликует очередной сборник экономических прогнозов, так называемую Бежевую книгу.