29 ноября Газпром представит отчетность за 3к19 по МСФО.

Дальнейшее снижение цен на газ продолжает сказываться на финансовых показателях, в связи с чем мы прогнозируем падение EBITDA на 42% г/г (после снижения на 5% г/г во 2к19). В итоге, по нашим расчетам, чистая прибыль сократится на 48% г/г. В случае выплаты акционерам 30% скорректированной чистой прибыли дивиденды за 2019 г. могут составить 13,42 руб. на одну акцию (соответствует доходности 5,2%). К тому же мы не исключаем, что цены на газ окажутся даже ниже наших консервативных прогнозов. Вместе с тем следует отметить весьма позитивное восприятие Газпрома инвесторами, что может поддержать котировки акций, несмотря на слабые финансовые показатели. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 3,70 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность на уровне минус 2%. По бумагам Газпрома подтверждаем рекомендацию Держать.

Значительное снижение цен на газ. Мы предполагаем сокращение выручки от реализации газа на 26% г/г – в основном из-за снижения на 31% г/г средней цены реализации газа на европейском экспортном направлении. Помимо этого, по нашей оценке на основе данных компании, поставки газа в Европу (включая Турцию) уменьшились на 4,7% г/г. К тому же вопреки низким ценам на газ Европа продолжила получать СПГ, что оказывает дополнительное давление на предложение и цены. Как мы ожидаем, чистая выручка от реализации жидких углеводородов снизится на 5% г/г (хотя цены на нефть упали на 16% г/г за период). В итоге чистая выручка Газпрома может сократится на 13% г/г, до 25,5 млрд долл.

Падение EBITDA на 42% г/г. Мы ожидаем умеренного роста всех расходов в годовом сопоставлении, за исключением налогов помимо налога на прибыль, а также расходов на закупку нефти и газа (в связи со снижением цен на эти сырьевые товары). Налоги должны дополнительно уменьшиться ввиду отсутствия специального коэффициента (в прошлом году правительство ввело повышенный коэффициент НДПИ на газ для Газпрома, а в текущем году он не применялся, так как компания согласилась увеличить дивиденды) вслед за ценами на нефть и газ. Помимо снижения выручки, по нашим расчетам, увеличение операционных расходов на 1,5% г/г приведет к падению EBITDA на 42% г/г, до уровня чуть ниже 5,9 млрд долл. Также следует отметить, что в этом квартале в финансовой отчетности компании будут впервые отражены сделки репо на рынке газа (в настоящий момент мы не учитываем их в связи с недостаточным раскрытием информации).

Дивидендная доходность 5,2% за 2019 г., ускорение темпа капиталовложений. Исходя из предполагаемой прибыли по курсовым разницам в 110 млн долл. (против убытка в 1,3 млрд долл. в 3к18), мы ожидаем сокращения чистой прибыли на 48% г/г, до 3,1 млрд долл., что по большей части отражает динамику EBITDA. С учетом нашего прогноза по чистой прибыли на 3к–4к19 и выплаты акционерам 30% скорректированной чистой прибыли (напомним, компания заявила, что в новой дивидендной политике будет использоваться прибыль за вычетом разовых неоперационных доходов) дивиденды могут составить 13,42 руб. на одну акцию, что подразумевает доходность 5,2% за 2019 г. Помимо этого, мы ожидаем в 3к19 увеличения капиталовложений до 7,6 млрд долл. (против 6,1 млрд долл. в 3к18 и 5,4 млрд долл. во 2к19) по мере выполнения Газпромом своего плана на весь 2019 г., равного 27,6 млрд долл. (около 1,8 трлн руб.). В этом случае, по нашей оценке, свободный денежный поток до изменения оборотного капитала может упасть до отрицательного значения в 1,7 млрд долл.