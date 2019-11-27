Российские гособлигации застыли в поисках новых событий, доходности вдоль кривой изменяются в диапазоне от —2 бп до +2 бп. Инвесторы находятся в ожидании дальнейших сигналов касательно монетарной политики Банка России и/или каких-либо ярких внешних новостей, которые в последние дни в большом дефиците.

Сегодня, впервые с февраля 2019 года, Минфин решил предложить на первичный аукцион 4-летний бенчмарк серии 26223 (фев.24, доходность 6.12% годовых) на безлимитной основе. Учитывая, что ажиотаж покупателей на рынке ОФЗ в последние дни спал, Министерство закономерно переключило внимание на короткий участок кривой.

Неразмещенный остаток аукционной бумаги составляет 24 млрд руб., и мы ожидаем, что он сможет целиком уйти в рынок. Привлекательность выпуска может поддерживать тот факт, что в последние месяцы премия за срочность вложений на рынке ОФЗ не выглядит избыточно щедрой. Так, спред 9-летней серии 26224 к 4-летней серии 26223 колеблется в диапазоне 20-30 бп (25 бп на текущий момент).



