Компания Газпром 29 ноября представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Конъюнктуру цен в 3К19 нельзя назвать благоприятной, и это повлияет на финансовые результаты за квартал: согласно нашему прогнозу, выручка снизится на 18,0% г/г против —2,6% в 2К19, а EBITDA – на 40% г/г против —13% в 2К19. Поскольку рынок ожидает объявления новой дивидендной политики, которую компания представит 5 декабря, мы считаем, что результаты вряд ли сильно заинтересуют инвесторов. Тем не менее, отметим что высокие капиталовложения, которые ожидаются в 3К19 (они вырастут примерно на 20% г/г: 2019 г. – это год максимально высоких капиталовложений для компании; консолидированная цифра по году может приблизиться к 1 700 млрд руб.), могут вызвать опасения у отдельных инвесторов. На данный момент мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям Газпрома; дальнейшее снижение капиталовложений, на наш взгляд, является основным условием сохранения положительного взгляда на акции компании.

Снижение цен на нефть и газ окажет давление на результаты. Как цены на нефть, так и спотовые цены на газ снизились в 3К19: цена Brent опустилась на 17,9% г/г, тогда как цены на голландском хабе TTF снизились на 57%; спотовые цены на СПГ в Азии также снизились более чем на 56%.

Цены реализации и объемы. Мы полагаем, что средние экспортные цены реализации в Европу снизились на 27% г/г (в долларах). Мы считаем, что цены на газ, экспортируемый в страны ближнего зарубежья, снизились примерно на 24% г/г (также в долларовом выражении). Устойчивость цен на газ на российском рынке сохраняется – по нашим прогнозам, они выросли примерно на 5% г/г в рублевом выражении.

По нашему прогнозу, объемы экспорта в Европу снизились на 4% г/г примерно до 55 млрд куб метров. Отметим, что в 3К19 через электронную торговую платформу Газпрома прошло 5,7 млрд куб м, и часть этих объемов поддержит объемы реализации за квартал. По нашему прогнозу, объемы экспорта в страны ближнего зарубежья снизились примерно на 1% г/г., а объемы реализации газа на российском рынке выросли на 1,5%.

Ключевые показатели. Согласно нашему прогнозу, выручка снизится на 18% г/г (11% к/к) до 1 582 млрд руб. EBITDA опустится на 40% г/г (-19% к/к) до 395 млрд руб. при рентабельности EBITDA 25% против более 34%, которые компания продемонстрировала годом ранее и примерно 28% в 2К19. Мы также ожидаем снижения чистой прибыли на 46% г/г (31% к/к) до 208 млрд руб. В итоге прибыль на акцию за 9 месяцев 2019 г., по прогнозу, составит примерно 47,3 руб. против 46,03 руб. годом ранее. Хотя мы наблюдали небольшое сезонное ускорение роста цен в 4К18, мы опасаемся, что компания снизит дивиденды на будущий год (наш прогноз дивиденда на акцию на 2019 г. равен 15,6 руб. при дивидендной доходности 6,1%).

Что важно для инвесторов? Мы считаем, что инвесторы с нетерпением ожидают информации о новых цифрах по бюджету на 2020 г., о чем компания объявит 5 декабря одновременно с новой дивидендной политикой. Цифра, максимально близкая к 1 трлн руб. (и предпочтительно ниже), поддержит мнение о том, что “2019 г. – год максимально высоких капиталовложений” и станет знаком того, что компания серьезно относится к текущим макроэкономическим сложностям и увеличения коэффициента дивидендных выплат будет поддержано сокращением капитальных затрат.